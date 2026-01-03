Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό
Το μήνυμα του προς όλους
Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο Telekom Center Athens λίγες ώρες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό για την Euroleague.
Μάλιστα, την επίσκεψη έκανε γνωστή ο ίδιος ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου με μια ανάρτηση στα social media με «όλα για όλα» και «I did it my way».
