Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό

Το μήνυμα του προς όλους

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό
Instagram
DEBATER NEWSROOM

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο Telekom Center Athens λίγες ώρες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό για την Euroleague.

Μάλιστα, την επίσκεψη έκανε γνωστή ο ίδιος ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου με μια ανάρτηση στα social media με «όλα για όλα» και «I did it my way».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ