Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο Telekom Center Athens λίγες ώρες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό για την Euroleague.

Μάλιστα, την επίσκεψη έκανε γνωστή ο ίδιος ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου με μια ανάρτηση στα social media με «όλα για όλα» και «I did it my way».