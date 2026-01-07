Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Να είμαστε στη βαθμολογία μαζί με άλλες ομάδες, αλλά εσύ να είσαι σε κρίση – Βαράτε ρε, δεν σπάμε»

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα για την πορεία της ομάδας.

«Τελικά σε αυτή τη χώρα, όλα αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν. Παρακολουθώ και γελάω με όλο το μηχανισμό, όλο το σύστημα που έχει πέσει από πάνω και βαράει. Κάποτε ήταν σωστό οι ομάδες να κάνουν κοιλιά Γενάρη. Τώρα όμως δεν είναι» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Τηλεοράσεις να ζουμάρουν και να δημιουργούν προβλήματα. Είμαστε στη βαθμολογία στην ίδια θέση με άλλες ομάδες. Αλλά εσύ να είσαι σε κρίση. Οι άλλοι να είναι σε άνοδο. Βαράτε ρε, βαράτε. Δε σπάμε».