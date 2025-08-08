Χολμς: «Ήρθα για να κερδίσω και να πάρουμε το 8ο»

Χαμογελαστός και πολύ ευδιάθετος παρά το πολύωρο και κοπιαστικό ταξίδι του απ’ τις ΗΠΑ (με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη) ο Ρισόν Χολμς έδειξε έτοιμος κι αποφασισμένος στις πρώτες δηλώσεις του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για λογαριασμό του μπασκετικού Παναθηναϊκού.

Ο 31χρονος Αμερικανός σέντερ τόνισε πως ήρθε στην Ελλάδα για να νικήσει και «να πάρουμε το 8ο με τον Παναθηναϊκό».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

-Για το αν περίμενε την υποδοχή στο αεροδρόμιο: «Όχι, καθόλου. Από τη στιγμή που μπήκα στο αεροπλάνο η αγάπη που μου έδωσαν οι φίλαθλοι με ενθουσίασε. Δεν μπορώ να περιμένω να μπω στο γήπεδο και να τους δώσω πίσω την αγάπη αυτή. Δεν έχω ζήσει ξανά κάτι τέτοιο. Το εκτιμώ πραγματικά».

-Για το ποιό ήταν το κλειδί για να αποδεχθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού και να παίξει για πρώτη φορά στην Ευρώπη: «Το πώς με κυνήγησαν. Με ήθελαν. Μου έδωσαν την ιδέα, με ήθελαν εδώ, με χρειάζονταν. Αυτό σήμαινε πολλά για μένα, ήθελα να με θέλουν. Έρχομαι εδώ για να κάνω μεγάλα πράγματα. Είναι μια τεράστια ομάδα και είμαι χαρούμενος που θα είμαι μέρος αυτής της κληρονομιά».

-Για το αν είχε κάποια συζήτηση με τον Εργκίν Αταμάν: «Είχα την ευκαιρία να μιλήσουμε για πολύ λίγο. Θα πούμε περισσότερα τώρα που είμαι εδώ. Ανυπομονώ να τον γνωρίσω, να γνωρίσω τα παιδιά».

-Για το αν έχει κάποιο μήνυμα για τον κόσμο: «Είμαι εδώ, είμαι έτοιμος, είμαι έτοιμος να είμαι ανταγωνιστικός, πάμε να πάρουμε το νούμερο 8».

-Για τη σχέση του με τον Κέντρικ Ναν: «Η σχέση μας πάει πίσω στο Σικάγο. Είμαστε από το ίδιο μέρος, προπονούμασταν στο ίδιο μέρος το καλοκαίρι. Μου μίλησε για τους φιλάθλους, τις απαιτήσεις για νίκες. Ήταν δύσκολο να πω όχι. Ανυπομονώ να νικήσω».

-Για το αν ο Παναθηναϊκός είναι βήμα για το ΝΒΑ ή αν σκοπεύει να μείνει και να κερδίσει τίτλους: «Είμαι εδώ για να κερδίσω. Η ομάδα με κυνήγησε, μου έδωσαν αγάπη από την αρχή, είμαι εδώ για να κερδίσω»

-Για την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο αεροδρόμιο: «Είναι απίθανο. Δεν μπορώ να το εκφράσω με λόγια, δεν το έχω ξανά ζήσει. Μόλις βγήκα από το αεροπλάνο η αγάπη ήταν άμεση. Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο και να επιστρέψω την αγάπη που μου έδωσαν».

-Για την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ και όσα περιμένει στο γήπεδο: «Έχω δει βίντεο, έχω δει την ατμόσφαιρα, φίλαθλοι μου έχουν στείλει βίντεο. Φαντάζει υπέροχο, τρελό από την τηλεόραση. Το να παίζεις εκεί είναι κάτι που δεν μπορώ να φανταστώ, θέλω να βγω στο γήπεδο και να το βιώσω ο ίδιος».

Ο 31χρονος σέντερ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια με τους επτάκις πρωταθλητές Ευρώπης, συμπληρώνοντας το «παζλ» των ψηλών του «τριφυλλιού». Τον πρώτο χρόνο οι αποδοχές του θα φτάσουν τα 2,35 εκατ. ευρώ, ενώ εφόσον ενεργοποιηθεί η οψιόν της δεύτερης σεζόν, θα λάβει 2,5 εκατ. ευρώ.

Ο Χολμς θα παίξει για πρώτη φορά στην Ευρώπη, μετρώντας μέχρι σήμερα 489 αγώνες regular season στο NBA με τους Φιλαδέλφεια 76rs, τους Φοίνιξ Σανς, τους Σακραμέντο Κινγκς, τους Ντάλας Μάβερικς και τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, έχοντας μέσο όρο 8,5 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και μία ασίστ.