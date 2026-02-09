Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Το εντυπωσιακό ανάποδο άλμα του Ilia Malinin – Προσγειώθηκε στο ένα πόδι και πήρε το χρυσό (βίντεο)

Μια εντυπωσιακή παράσταση έδωσε ο 21χρονος Αμερικανός αθλητής του καλλιτεχνικού πατινάζ Ilia Malinin στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου, ο οποίος κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, εκτελώντας μια ριψοκίνδυνη φιγούρα.

Ο 21χρονος αθλητής εκτέλεσε άψογα ένα ανάποδο άλμα, γνωστό ως backflip, το οποίο ήταν απαγορευμένο από το 1977, καθώς θεωρούνταν επικίνδυνο και αντίθετο με τον βασικό κανόνα προσγείωσης στο ένα πόδι, με την διεθνή ομοσπονδία πατινάζ να το επιτρέψει εκ νέου το 2024.

🔥Ilia Malinin caused a sensation at the Olympics — the American figure skater landed a backflip that had been banned for nearly 50 years



The element was long considered too dangerous and was only allowed again in 2024.



The 21-year-old Malinin became the first figure skater in… https://t.co/6SKwloHAlq pic.twitter.com/E94pI2cAY4— NEXTA (@nexta_tv) February 9, 2026

Ο Μαλίνιν έγινε μόλις ο τρίτος αθλητής στην ιστορία που εκτέλεσε backflip σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και ο πρώτος που το κατάφερε νόμιμα έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια.

Μάλιστα, ο νεαρός αθλητής εκτέλεσε την συγκεκριμένη φιγούρα, μία μέρα μετά την εκτέλεση ενός διπλού ανάποδου άλματος με τα δύο πόδια ως μέρος του σύντομου προγράμματός του στο ομαδικό.

Ilia "Quad God" Malinin blev den förste konståkaren att landa en laglig backflip på en OS-is på 50(!) år 🤯



📲 Streama hela OS i Milano Cortina 2026 på HBO Max och se det bästa på Eurosport 1. pic.twitter.com/m37tMDHDhC— Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) February 8, 2026

Το ανάποδο άλμα εμφανίστηκε νόμιμα για πρώτη και μοναδική φορά στους Αγώνες του 1976 από τον Αμερικανό Τέρι Κουμπίτσα και στη συνέχεια απαγορεύτηκε από την Διεθνή Ένωση Πάγου.

Το 1998, η Γαλλίδα Surya Bonaly το εκτέλεσε στο ελεύθερο πρόγραμμά της γνωρίζοντας ότι θα τιμωρηθεί βαθμολογικά, σε μια κίνηση που έμεινε στην ιστορία ενώ η απαγόρευση έχει αρθεί από το 2024.

Εντυπωσιάστηκε ακόμα και ο Τζόκοβιτς

Η φιγούρα του Malinin δεν άφησε ασυγκίνητο ούτε τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος βρισκόταν στο κοινό για τον αγώνα της Κυριακής, με την κάμερα να πιάνει την αντίδρασή του.

«Είδα τον Τζόκοβιτς εκεί και ήταν πραγματικά απίστευτο», είπε ο Malinin. «Άκουσα από όλους ότι μετά την προσγείωσή μου στο backflip, έμεινε άφωνος και στεκόταν εκεί με τα χέρια στο κεφάλι. Σκέφτηκα: «Θεέ μου, είναι απίστευτο. Είναι μια μοναδική στιγμή να βλέπεις έναν διάσημο τενίστα να παρακολουθεί την απόδοσή μου. Είμαι εντελώς συγκλονισμένος».

Το πρόγραμμα του Malinin, του χάρισε 200,03 βαθμούς και τον έβαλε μπροστά από τον Ιάπωνα Σουν Σότο. Αυτό το πλεονέκτημα επί του Σότο έσωσε επίσης την ομάδα των ΗΠΑ, καθώς την βοήθησε να υπερασπιστεί το χρυσό μετάλλιο από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2022 στην ομαδική διοργάνωση του καλλιτεχνικού πατινάζ.

Ilia Malinin beat Japanese rival Shun Sato in a head-to-head showdown at the Milan Cortina Olympics on Sunday night, helping the United States defend its team figure skating gold medal by breaking a deadlock with Japan in the final session of the competition. pic.twitter.com/xs6ZUZQmmM ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ February 9, 2026

Η ομάδα των ΗΠΑ τερμάτισε με 69 πόντους στην ομαδική διοργάνωση, έναν πόντο μπροστά από την ομάδα της Ιαπωνίας. Η Ιταλία εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο με 60 πόντους μετά την παράσταση του Ματέο Ρίτσο, η οποία τελείωσε με τον Ιταλό πατινέρ να τρέχει και να γλιστράει με τα γόνατά του προς τους συμπαίκτες του στο box τους.