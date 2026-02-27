Ρουβίκωνας: Παρέμβαση στα γραφεία της εταιρείας Interstar Security για την τραγωδία στα Τέμπη

Ο Ρουβικώνας όπως ανακοίνωσε πραγματοποίησε παρέμβαση στα γραφεία της εταιρείας Interstar Security για την τραγωδία στα Τέμπη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Ρουβικώνας πραγματοποιήθηκε «παρέμβαση στα γραφεία της εταιρείας Interstar Security στη Μεταμόρφωση για τον κρίσιμο ρόλο της στη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών.

Κατά τη διάρκεια της δίκης στη Λάρισα για τα “χαμένα” βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στο έγκλημα των Τεμπών, ο Νικόλαος Τσαντσαράκης, ένας εκ των τριών κατηγορουμένων και εκπρόσωπος της Interstar, της εταιρείας υπεύθυνης για το σύστημα βιντεοσκόπησης του ΟΣΕ και διαχείρισης των καμερών ασφαλείας κατά μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου, παραδέχτηκε ότι διέγραψε αρχεία σχετικού βιντεοληπτικού υλικού και συγκεκριμένα βίντεο των πρώτων 24 ωρών από την ημέρα της σύγκρουσης.

Ο Τσαντσαράκης, μάλιστα, είχε το θράσος να ισχυριστεί ότι τα διαγραμμένα βίντεο ήταν άχρηστα και τα χαρακτήρισε «σκουπίδια».

Η ομολογία της Interstar για αλλοίωση του αποδεικτικού υλικού αποτελεί ένα ακόμη σοβαρό επεισόδιο σε μια δίκη-μνημείο συσκότισης και συγκάλυψης. Η Interstar, που με τις πλάτες της κυβέρνησης έχει στήσει έναν κολοσσό στα συστήματα και στις υπηρεσίες ασφάλειας και που τα στελέχη της πλουτίζουν από συμβάσεις για τη φύλαξη δημόσιων έργων και υποδομών (ΟΣΕ, ΕΡΤ, ΑΑΔΕ, ελληνικά αμυντικά συστήματα), έχει πρωταγωνιστήσει στην επιχείρηση συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών μέσα από μια δαιδαλώδη διαδρομή. Στην αρχή, η εταιρεία δεν προσκόμισε κανένα βίντεο στον ανακριτή γιατί ισχυρίστηκε ότι κάθε 15 ημέρες τα βίντεο διαγράφονται αυτόματα από το σκληρό δίσκο και γίνεται επανεγγραφή πλάνων. Δύο χρόνια μετά, εμφάνισε τρία βίντεο με πλάνα από άλλες κάμερες που, όλως περιέργως, δεν είχαν σβηστεί. Σε αυτό το σημείο, και μάλλον μέσω κάποιας μαγικής ικανότητας να προβλέπει το μέλλον, ο πρωθυπουργός-μάντης Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την ύπαρξη των νέων βίντεο μία εβδομάδα πριν τη δημοσιοποίησή τους και ενώ η εταιρεία, για δύο ολόκληρα χρόνια, υποστήριζε ότι δεν είχε κανένα πλάνο από την αμαξοστοιχία. Σήμερα, η εταιρεία παραδέχεται τη διαγραφή διαφόρων βίντεο χειροκίνητα και, μάλιστα, έπειτα από αξιολόγηση.

Πρόκειται για μια κυνική και αδιάντροπη ομολογία εκπορευόμενη, φυσικά, από τη στήριξη της πολιτικής και δικαστικής εξουσίας που η Ιnterstar απολαμβάνει. Γιατί ο εισαγγελέας της έδρας απέρριψε την πρόταση των συγγενών των θυμάτων να γίνει πραγματογνωμοσύνη ώστε να γνωστοποιηθεί τι έδειχναν αυτά τα βίντεο που διέγραψε η Interstar. Και ακόμη, η Interstar, αν και κατηγορείται για απόκρυψη και καταστροφή αποδεικτικού υλικού, συνεχίζει να υπογράφει και να καρπώνεται συμβάσεις με τον ΟΣΕ, γεμίζοντας τα ταμεία της με δημόσιο χρήμα. Ενδεικτικά, τρεις μόλις μήνες πριν εμφανίσει τα νέα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας 63503, είχε υπογράψει νέα σύμβαση 10 εκατομμύριων ευρώ με τον ΟΣΕ για υπηρεσίες φύλαξης και drones. Ο ίδιος ο Τσαντσαράκης άλλωστε, γνωστός ήδη από το σκάνδαλo Pandora Papers και τις διάφορες εταιρείες του στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, ξέρει πώς να φέρνει το σύστημα με το μέρος του και εκεί που τον συμφέρει.

Κράτος και κεφάλαιο τηρούν εδώ και 3 χρόνια μια στάση αποσιώπησης και μεθοδεύουν τη συγκάλυψη. Στελέχη της ΟΣΕ, της Interstar, της Hellenic Τrain και φυσκά η ίδια η κυβέρνηση, είναι υπεύθυνοι για το έγκλημα στα Τέμπη. Ένα έγκλημα που παραμένει ανοιχτό, ένας αγώνας που παραμένει αδικαίωτος, συγγενείς που δεν έχουν τίποτα θεμιτό να περιμένουν από τη δίκη για τη δολοφονία των ανθρώπων τους, από μια “δικαιοσύνη” δηλαδή που προστατεύει την πολιτική και οικονομική ελίτ και μεροληπτεί κατάφωρα απέναντι στους ανθρώπους της τάξης μας και σε όποιον δεν γονατίζει μπροστά της.

Απέναντι μας λοιπόν έχουμε μια εξουσία που μπροστά στο κέρδος δεν λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή. Μια εξουσία που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα, που σκορπά θάνατο και αδικία.

Η αντίσταση σε αυτή την εξουσία είναι η επιτακτική ανάγκη του καιρού μας. Είναι ζήτημα επιβίωσης αλλά και δύναμη.

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη.

Γιατί οι ζωές μας αξίζουν περισσότερο από τις περιουσίες των κεφαλαιούχων.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΔΩΣΟΥΝ ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ.

Ρουβίκωνας».