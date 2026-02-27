Μπέτις: Το προφίλ του ισπανικού συλλόγου που θα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός στους 16 του Europa League (Βίντεο)

Ο Παναθηναϊκός καλείται να αντιμετωπίσει την Μπέτις σε διπλούς αγώνες για τη φάση των 16 του Europa League όπως προέκυψε από την κλήρωση της Παρασκευης 27/2.

Η ισπανική ομάδα έχοντας συνολική αγοραία αξία στα 228,30 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το Transfermarkt θα βρεθεί στον δρόμο των «πρασίνων», των οποίων το έργο μόνο εύκολο δεν θα είναι μιας και καλούνται αν θέλουν να συνεχίσουν στην διοργάνωση να αποκλείσουν την 5η αυτή τη στιγμή ομάδα της Ισπανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπέτις είναι στην 5η θέση της βαθμολογίας της La Liga με 42 βαθμούς και απέχει έξι βαθμούς από την 4η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Μια ματιά στο ρόστερ της, δείχνει την ποιότητα που έχει η Μπέτις σε κάθε θέση, διαθέτοντας έμπειρους παίκτες σε όλες τις γραμμές που υπό τις οδηγίες του 72χρονου Μανουέλ Πελεγκρίνι, ευελπιστεί να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται στη La Liga και γιατί όχι στην κατάκτηση του Europa League.

Μπάρτρα, Ρικάρντο Ροντρίγκες, Μπεγερίν, Σοφιάν Άμραμπατ (είναι τραυματίας όπως και ο Ίσκο), Άντονι και ο γνώριμος από το πέρασμα από τον Ολυμπιακό Σεντρίκ Μπακαμπού.

Το ρόστερ της Μπέτις