Νόβακ Τζόκοβιτς: Θαύμασε από κοντά τον 19χρονο πατινέρ Ίλια Μαλίνιν και έγινε viral (vids)

Ο Σέρβος τενίστας τον αποθέωσε από τις κερκίδες

Νόβακ Τζόκοβιτς: Θαύμασε από κοντά τον 19χρονο πατινέρ Ίλια Μαλίνιν και έγινε viral (vids)
EPA / Neil Hall / WU HAO
Γιώργος Κοντζεδάκης

Μια σπάνια στιγμή αθλητικής αναγνώρισης εκτυλίχθηκε στο Μιλάνο, όταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στις εξέδρες για να παρακολουθήσει τον αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ και τον 19χρονο Ilia Malinin.

Ο Σέρβος τενίστας φάνηκε να μαγεύεται από το ταλέντο του νεαρού Αμερικανού αθλητή, ο οποίος παρουσίασε ένα από τα πιο απαιτητικά προγράμματα της φετινής σεζόν. Η κάμερα κατέγραψε τον Τζόκοβιτς να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τα άλματα υψηλής δυσκολίας του Malinin, με τις αντιδράσεις του να γίνονται αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε επίσης: Νόβακ Τζόκοβιτς: Τι τρώει πραγματικά ο κορυφαίος τενίστας; Η διατροφή που άλλαξε την καριέρα του

Ο Ilia Malinin έχει ήδη γράψει ιστορία στο άθλημα ως ο πρώτος που εκτέλεσε επιτυχημένα το τετραπλό άξελ, όμως η κίνηση του Νόβακ Τζόκοβιτς να σηκωθεί όρθιος και να τον αποθεώσει μετά το εντυπωσιακό backflip του νεαρού αθλητή, αποτέλεσε την απόλυτη επιβράβευση.

Το στιγμιότυπο αυτό προκάλεσε χιλιάδες σχόλια παγκοσμίως, με τους φιλάθλους να εξυμνούν τον αλληλοσεβασμό ανάμεσα σε δύο πρωταθλητές διαφορετικών αθλημάτων που μοιράζονται την ίδια δίψα για την τελειότητα.

@tntsports Ilia Malinin stuns the crowd with a backflip mid routine 🤯 #milanocortina2026 #WinterSports #Olympics ♬ original sound – TNT Sports

Ο ίδιος ο Ilia Malinin δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την παρουσία του θρύλου του τένις στις κερκίδες, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία ως μια στιγμή που συμβαίνει μόνο μία φορά στη ζωή ενός ανθρώπου.

Όπως αποκάλυψε ο 19χρονος πατινέρ στις δηλώσεις του, το γεγονός ότι ένας αθλητής του βεληνεκούς του Τζόκοβιτς αναγνώρισε την προσπάθειά του με μια τόσο τιμητική χειρονομία, του δίνει επιπλέον κίνητρο για τη συνέχεια της καριέρας του στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό πατινάζ.

