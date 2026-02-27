Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη: Σε ποιες περιοχές θα γίνουν συλλαλητήρια το Σάββατο 28/2 και πως θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Τρία χρόνια συμπληρώνονται αύριο, Σάββατο (28/2), από την τραγωδία στα Τέμπη όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι στο σιδηροδρομικό δυστύχημα το 2023.

Οι περισσότερες κινητοποιήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 12:00 το μεσημέρι σε κεντρικά σημεία των πόλεων, ενώ ορισμένες θα ξεκινήσουν από τις 11:00. Ήδη έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις σε 95 σημεία της Ελλάδας, ενώ υπάρχουν καλέσματα και σε 25 πόλεις του εξωτερικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Αττική, τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής έχουν απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στη συγκέντρωση που έχει οριστεί για τις 12:00 στο Σύνταγμα. Παράλληλα, έχουν εξαγγείλει απεργιακές κινητοποιήσεις και στάσεις εργασίας.

Δείτε ΕΔΩ τον χάρτη με όλες τις πόλεις που έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις

Τέμπη: Σε ποιες πόλεις έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις

Αθήνα: Σύνταγμα (12:00)

Θεσσαλονίκη: Άγαλμα Βενιζέλου (12:00)

Πάτρα: Πλ. Γεωργίου (11:00)

Λάρισα: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Ηράκλειο: Πλ. Ελευθερίας (12:00)

Βόλος: Παραλία (12:00)

Ιωάννινα: Περιφέρεια (12:00)

Χανιά: Πλ. Αγοράς (11:00)

Αγ. Νικόλαος: Πλατεία (12:00)

Αγρίνιο: Πλ. Αγρινίου (12:00)

Αίγιο: Αγ. Λαύρας (11:00)

Αλεξάνδρεια: Πν. Κέντρο (12:00)

Αλεξανδρούπολη: Δημαρχείο (12:00)

Αλιβέρι: Πεζόδρομος (11:00)

Αλμυρός: Κεντρική πλατεία (12:00)

Αμαλιάδα: Πλ. Αγίου Αθανασίου (11:00)

Αμύνταιο: Πλ. Αγ. Κων/νου (12:00)

Αμφιλοχία: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Άμφισσα: Πλ. Ησαΐα (12:00)

Άνδρος: Γαύριο (12:30)

Άργος: Πλ. Αγ. Πέτρου (12:00)

Αργοστόλι: Πλ. Βαλλιάνου (12:00)

Αριδαία: Πλ. Σέστσκου (11:00)

Άρτα: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Βάρδα: Δημαρχείο (11:00)

Βέροια: Πλ. Δημαρχείου (12:00)

Γιαννιτσά: Πλ. ΕΠΟΝ (1/03, 11:00)

Γρεβενά: Πλ. Αιμιλιάνου (13:30)

Δράμα: Πλ. Ελευθερίας (12:00)

Έδεσσα: Πάρκο Καταρρακτών (12:00)

Ελασσόνα: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Ζάκυνθος: Περιφέρεια (12:00)

Ηγουμενίτσα: Δημαρχείο (12:00)

Θάσος: Πλ. Ηρώων (12:00)

Θήβα: Κεντρική πλατεία (11:00)

Ιεράπετρα: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Ιερισσός: Ιερισσός (12:00)

Ικαρία: Πλ. Ευδήλου (12:00)

Ιστιαία: Πλατεία (11:00)

Καβάλα: Πλ. Ελευθερίας (12:00)

Καλαμάτα: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Καλαμπάκα: Σταθμός (20:00)

Κάλυμνος: Πνευματικό Κέντρο (10:30)

Καρδίτσα: Πλ. Ελευθερίας (12:00)

Καρλόβασι: Πλ. Καρλοβάσου (12:00)

Καρπενήσι: Κεντρική πλατεία (11:00)

Καστοριά: Αντιπεριφέρεια (12:00)

Κατερίνη: Πλ. Ελευθερίας (12:00) & Κεντρ. Πλ. (19:00)

Κέρκυρα: Πόρτα Ριάλα (12:00)

Κεφαλονιά: Πλ. Βαλλιάνου στο Αργοστόλι (12:00)

Κιλκίς: Πλ. Ειρήνης (12:00)

Κοζάνη: Πλ. Νίκης (12:00)

Κομοτηνή: Κεντρική πλατεία (11:30)

Κόρινθος: Περιβολάκια (12:00)

Κως: Πλ. Ελευθερίας (10:30)

Λαμία: Πλ. Πάρκου (12:00)

Λέρος: Πλ. Πλατάνου (12:00)

Λευκάδα: Πλ. Αγ. Μηνά (12:00)

Λήμνος: Λιμάνι Μύρινας (12:00)

Λιβαδειά: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Μαντούδι: Πλατεία (11:00)

Μεσολόγγι: Πρωτοδικείο (12:00)

Μονεμβασιά: Πλατεία (12:00)

Μυτιλήνη: Πλ. Σαπφούς (12:00)

Νάξος: Πλ. Μανδηλαρά (12:00)

Νάουσα: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Ναύπακτος: Πλ. Φαρμάκη (12:00)

Ναύπλιο: Δημαρχείο (18:30)

Νικήτη: Δημαρχείο (17:00)

Ξάνθη: Κεντρική πλατεία (12:00)

Ορεστιάδα: Κεντρική πλατεία (12:00)

Πολύγυρος: Πλ. Δημαρχείου (12:00)

Πρέβεζα: Δικαστήρια (11:00)

Πτολεμαΐδα: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Πύλος: Πλατεία Τριών Ναυάρχων (12:00)

Πύργος: Κεντρ. Πλ. (11:00)

Ρέθυμνο: Αγν. Στρατιώτη (12:00)

Ρόδος: Δημαρχείο (12:00)

Σάμος: Πλ. Πυθαγόρα (12:00)

Σαντορίνη: Πλ. Φηρών (12:00)

Σέρρες: Πλ. Ελευθερίας (12:00)

Σητεία: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Σκόπελος: Παραλία (12:00)

Σκύδρα: Πλ. Δημοκρατίας (11:00)

Σπάρτη: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Σύρος: Πλ. Μιαούλη (11:30)

Τρίκαλα: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Τρίπολη: Πλ. Πετρινού (12:00)

Τύρναβος: Κεντρική πλατεία (12:00)

Φάρσαλα: Κεντρική πλατεία (12:00)

Φλώρινα: Πλ. Μόδη (12:00)

Φούρνοι: Πλατεία (12:00)

Χαλκίδα: Δικαστήρια (12:00)

Χίος: Πλ. Βουνακίου (12:00)

Ωρωπός: Λιμάνι (17:00)

Βρυξέλλες: Πρεσβεία Ελλάδας (13:00)

Λονδίνο: Πρεσβεία (12:00)

Παρίσι: Pl. Republique (15:00)

Βερολίνο: Πρεσβεία (12:00)

Στουτγκάρδη: Schlossplatz (17:00)

Κολωνία: Rudolf-Platz (17:00)

Μιλάνο: Piazza Castello (12:00)

Μαδρίτη: Pl. Santa Gema (17:00)

Βαρκελώνη: Arc de Triomf (12:00)

Γενεύη: Pl. des Nations (15:00)

Χάγη: Lange Voorhout (12:00)

Πράγα: Náměstí Mίru (12:00)

Δουβλίνο: The Spire (12:00)

Στοκχόλμη: Humlegarden (15:00)

Γκέτεμποργκ: Jarntorget (18:00)

Εδιμβούργο: Princes Str (12:00)

Λίβερπουλ: Derby Sq (12:00)

Μάντσεστερ: St. Peter’s Sq (14:00)

Μπαθ: Bath Abbey (11:00)

Ντάρλινγκτον: High Row (13:00)

Οξφόρδη: Balliol College (16:00)

Λευκωσία: Πλ. Ελευθερίας (17:00)

Τορόντο: Pape Ave (1/03, 16:30)

Μελβούρνη: Προξενείο (17:00)

Schongau: Marienplatz (14:00)

Τέμπη: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

Στη γενική απεργία συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ, καλύπτοντας τους δημόσιους υπαλλήλους. Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν, μεταξύ άλλων:

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

Τα θέατρα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία συμμετέχει επίσης στη γενική απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια από τα λιμάνια της χώρας.

Απεργία έχει προαναγγελθεί και από τους εργαζόμενους στα μέσα σταθερής τροχιάς, με αποτέλεσμα να μην κυκλοφορήσουν τρένα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς θα κινηθούν μετρό και τραμ

Σημαντικές τροποποιήσεις θα υπάρξουν στην λειτουργία του μετρό και του τραμ κατά την αυριανή απεργία της 28ης Φεβρουαρίου 2026 με αφορμή την συμπλήρωση 3 ετών από την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Ειδικότερα όπως ενημέρωσε η ΣΤΑΣΥ, το μετρό, ο ΗΣΑΠ θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί, ενώ το τραμ θα ξεκινήσει τα δρομολόγια του λίγο μετά τις 9.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Σας ενημερώνουμε, πως το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, λόγω στάσης εργασίας των εργαζομένων:

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου. Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας. Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση. Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά – Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,

στις 20:35, από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,

προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09, από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,

προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07, από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.

Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 9μιση το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τραμ Γραμμή 7 :

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,

στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14, ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και

στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Τραμ Γραμμή 6 :

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,

στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34, ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,

στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37, ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,

στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00, ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,

στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56, ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.

Κανονικά αναμένεται να κινούνται τα λεωφορεία και τρόλεϊ, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο οδηγοί να απεργήσουν μεμονωμένα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας.