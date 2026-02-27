Χίος: Συνελήφθη 69χρονη που ήταν μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες

Στη σύλληψη μιας 69χρονης που ήταν μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες στη Χίο προχώρησαν οι Αρχές.

Η ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει τα αδικήματα, της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλος του συγκεκριμένου κυκλώματος επικοινώνησε τηλεφωνικά χθες (26-02-2026) με ηλικιωμένη ημεδαπή στη Χίο, προσποιούμενο ιατρό και με πρόσχημα την άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης συγγενικού της προσώπου, την έπεισε να παραδώσει στην 69χρονη δράστιδα, η οποία μετέβη στην οικία της σε σύντομο χρονικό διάστημα, το χρηματικό ποσό των -3.000- ευρώ και -90- χρυσές λίρες Αγγλίας, αξίας -90.000- ευρώ περίπου.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι, η ίδια δράστιδα ενέχεται σε -1- ακόμη υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης ημεδαπής, που έλαβε χώρα την 24-02-2026 στη Χίο, όπου με τον ίδιο τρόπο απέσπασε το χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ, -1.000- δολάρια Η.Π.Α., -17- χρυσές λίρες Αγγλίας, κοσμήματα και τιμαλφή, αξίας -28.000- ευρώ περίπου.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων αυτών διακριβώθηκε ότι, η 69χρονη εντάχθηκε σε εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από τουλάχιστον -3- ακόμη άτομα, με συγκεκριμένη δομή, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με αποκλειστικό σκοπό την εξαπάτηση πολιτών, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ως προς τη μεθοδολογία τους, τα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ανυποψίαστους πολίτες κυρίως προχωρημένης ηλικίας, προσποιούμενα ιατρούς και επικαλούμενα την ανάγκη αντιμετώπισης ιατρικών θεμάτων συγγενικών τους προσώπων, απαιτούσαν από αυτούς την άμεση καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών και τιμαλφών.

Η 69χρονη εντοπίστηκε πρωινές ώρες χθες στον αερολιμένα της Χίου, ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει από το νησί της Χίου. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο κατασχέθηκαν, εισιτήρια, -90- χρυσές λίρες Αγγλίας και το χρηματικό ποσό των -1.260-ευρώ.

Στο πλαίσιο των ερευνών για τις υποθέσεις αυτές, βρέθηκαν σε οικία όπου διαμένει η δράστιδα στη Χίο και κατασχέθηκαν, -200- δολάρια Η.Π.Α. και το χρηματικό ποσό των -7.350- ευρώ.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.