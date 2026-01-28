Champions League: Στην 18η θέση ο Ολυμπιακός μετά το διπλό στο Άμστερνταμ – Η τελική βαθμολογία

Ο Ολυμπιακός έφυγε με το σπουδαίο διπλό και την πρόκριση στα Playoffs από το Άμστερνταμ κόντρα στον Άγιαξ στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι Πειραιώτες χτύπησαν εκεί που έπρεπε και πήραν το τρίποντο που τους έδωσε το πολύτιμο εισιτήριο που τόσο πολύ ήθελαν άπαντες στον σύλλογο.

Μάλιστα, με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην 18η θέση της League Phase του Champions League και πλέον θα περιμένει να δει τον αντίπαλο του στην κλήρωση της Παρασκευής 30/1.

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League

Standings provided by Sofascore

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2

Άρσεναλ – Καϊράτ 3-2

Μονακό – Γιουβέντους 0-0

Αθλέτικ – Σπόρτινγκ 2-3

Ατλέτικο – Μπόντο Γκλιμτ 1-2

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη 4-1

Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ 3-0

Μπενφίκα – Ρεάλ 4-2

Ντόρτμουντ – Ίντερ 0-2

Μπριζ – Μαρσέιγ 3-0

Άιντραχτ – Τότεναμ 0-2

Λίβερπουλ – Καραμπάγκ 6-0

Σίτι – Γαλατασαράι 2-0

Νάπολι – Τσέλσι 2-3

Πάφος – Σλάβια Πράγας 4-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ 1-1

Αϊντχόφεν – Μπάγερν 1-2

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα 1-0