Champions League: Με το «δεξί» Άιντραχτ, Σίτι, Μπαρτσελόνα και Σπόρτινγκ
Αγωνίστηκε ως αλλαγή για τους Πορτογάλους ο Φώτης Ιωαννίδης
Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου, η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στη διοργάνωση, Μπαρτσελόνα επικράτησε 2-1 της Νιούκαστλ εκτός έδρας. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Καταλανούς ήταν ο Ράσφορντ που σκόραρε δυο φορές (58′, 67′), ενώ για τους Άγγλους μείωσε στο 90′ ο Γκόρντον.
Το επίσημο ντεμπούτο του στο Champions League με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας έκανε ο Φώτης Ιωαννίδης καθώς πέρασε ως αλλαγή στο 61ο λεπτό του νικηφόρου (4-1) εντός έδρας αγώνα με την Καϊράτ.
Τέλος, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 2-0 της Νάπολι, ενώ η Άιντραχτ Φρανκφούρτης διέλυσε με 5-1 τη Γαλατάσαραϊ.
