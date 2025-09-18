Champions League: Με το «δεξί» Άιντραχτ, Σίτι, Μπαρτσελόνα και Σπόρτινγκ

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου, η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στη διοργάνωση, Μπαρτσελόνα επικράτησε 2-1 της Νιούκαστλ εκτός έδρας. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Καταλανούς ήταν ο Ράσφορντ που σκόραρε δυο φορές (58′, 67′), ενώ για τους Άγγλους μείωσε στο 90′ ο Γκόρντον.

Το επίσημο ντεμπούτο του στο Champions League με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας έκανε ο Φώτης Ιωαννίδης καθώς πέρασε ως αλλαγή στο 61ο λεπτό του νικηφόρου (4-1) εντός έδρας αγώνα με την Καϊράτ.

Τέλος, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 2-0 της Νάπολι, ενώ η Άιντραχτ Φρανκφούρτης διέλυσε με 5-1 τη Γαλατάσαραϊ.