Champions League: Η βαθμολογική θέση του Ολυμπιακού μετά την ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης
Το πρόγραμμα των Πειραιωτών
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 4-3 το βράδυ της Τετάρτης 26/11 από την Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας για την League Phase του Champions League.
Πλέον με αυτή την ήττα ο Ολυμπιακός έμεινε στους 2 βαθμούς και η πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης έγινε ακόμα πιο δύσκολη.
Στην αντίπερα όχθη η Ρεάλ Μαδρίτης ανέβηκε στους 12 βαθμούς στην 5η θέση της βαθμολογίας.
Η βαθμολογία της League Phase
Αναλυτικά οι ημερομηνίες και τα αποτελέσματα των αγώνων του Ολυμπιακού
Ολυμπιακός – Πάφος 0-0
Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1
Ολυμπιακός – Ρεάλ 3-4
Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις