Champions League: Η βαθμολογική θέση του Ολυμπιακού μετά την ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 4-3 το βράδυ της Τετάρτης 26/11 από την Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας για την League Phase του Champions League.

Πλέον με αυτή την ήττα ο Ολυμπιακός έμεινε στους 2 βαθμούς και η πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης έγινε ακόμα πιο δύσκολη.

Στην αντίπερα όχθη η Ρεάλ Μαδρίτης ανέβηκε στους 12 βαθμούς στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Η βαθμολογία της League Phase

Αναλυτικά οι ημερομηνίες και τα αποτελέσματα των αγώνων του Ολυμπιακού

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1

Ολυμπιακός – Ρεάλ 3-4

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)