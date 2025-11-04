Champions League: Η βαθμολογία της League Phase – Το υπολειπόμενο πρόγραμμα του Ολυμπιακού
Τα αποτελέσματα της Τρίτης 4/11
Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης 4/11 το πρώτο μέρος της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Η τύχη γύρισε… προκλητικά την πλάτη στον Ολυμπιακό στο ματς με την Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Οι Ολλανδοί ισοφάρισαν 1-1 στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Πέπι στη μία και μοναδική τους ευκαιρία, σε ματς στο οποίο η ελληνική ομάδα κυριάρχησε ολοκληρωτικά και κρατούσε το προβάδισμα που είχε αποκτήσει με τον Μαρτίνς στο 17΄.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League
Νάπολι – Άιντραχτ 0-0
Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 0-3
Ατλέτικο – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1
Λίβερπουλ – Ρεάλ 1-0
Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1
Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1
Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν 1-2
Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό 0-1
5/11 19:45 Πάφος – Βιγιαρεάλ
5/11 19:45 Καραμπάγκ – Τσέλσι
5/11 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ
5/11 22:00 Νιούκαστλ – Αθλέτικ
5/11 22:00 Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ
5/11 22:00 Μπριζ – Μπαρτσελόνα
5/11 22:00 Μπενφίκα – Λεβερκούζεν
5/11 22:00 Ίντερ – Καϊράτ
5/11 22:00 Μαρσέιγ – Αταλάντα
H βαθμολογία του Champions League
Το υπολειπόμενο πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην League Phase του Champions League:
26 Νοεμβρίου 2025 (22:00): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
9 Δεκεμβρίου 2025 (17:30): Καϊράτ-Ολυμπιακός
20 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν
28 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Άγιαξ-Ολυμπιακός
