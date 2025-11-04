Champions League: Η βαθμολογία της League Phase – Το υπολειπόμενο πρόγραμμα του Ολυμπιακού

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης 4/11 το πρώτο μέρος της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η τύχη γύρισε… προκλητικά την πλάτη στον Ολυμπιακό στο ματς με την Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ολλανδοί ισοφάρισαν 1-1 στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Πέπι στη μία και μοναδική τους ευκαιρία, σε ματς στο οποίο η ελληνική ομάδα κυριάρχησε ολοκληρωτικά και κρατούσε το προβάδισμα που είχε αποκτήσει με τον Μαρτίνς στο 17΄.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League

Νάπολι – Άιντραχτ 0-0

Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 0-3

Ατλέτικο – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1

Λίβερπουλ – Ρεάλ 1-0

Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν 1-2

Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό 0-1

5/11 19:45 Πάφος – Βιγιαρεάλ

5/11 19:45 Καραμπάγκ – Τσέλσι

5/11 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ

5/11 22:00 Νιούκαστλ – Αθλέτικ

5/11 22:00 Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ

5/11 22:00 Μπριζ – Μπαρτσελόνα

5/11 22:00 Μπενφίκα – Λεβερκούζεν

5/11 22:00 Ίντερ – Καϊράτ

5/11 22:00 Μαρσέιγ – Αταλάντα

H βαθμολογία του Champions League

Το υπολειπόμενο πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην League Phase του Champions League:

26 Νοεμβρίου 2025 (22:00): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης

9 Δεκεμβρίου 2025 (17:30): Καϊράτ-Ολυμπιακός

20 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν

28 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Άγιαξ-Ολυμπιακός