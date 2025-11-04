Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Η βαθμολογία της League Phase – Το υπολειπόμενο πρόγραμμα του Ολυμπιακού

Τα αποτελέσματα της Τρίτης 4/11

Champions League: Η βαθμολογία της League Phase – Το υπολειπόμενο πρόγραμμα του Ολυμπιακού
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης 4/11 το πρώτο μέρος της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η τύχη γύρισε… προκλητικά την πλάτη στον Ολυμπιακό στο ματς με την Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ολλανδοί ισοφάρισαν 1-1 στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Πέπι στη μία και μοναδική τους ευκαιρία, σε ματς στο οποίο η ελληνική ομάδα κυριάρχησε ολοκληρωτικά και κρατούσε το προβάδισμα που είχε αποκτήσει με τον Μαρτίνς στο 17΄.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League

Νάπολι – Άιντραχτ 0-0
Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 0-3
Ατλέτικο – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1
Λίβερπουλ – Ρεάλ 1-0
Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1
Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1
Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν 1-2
Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό 0-1
5/11 19:45 Πάφος – Βιγιαρεάλ
5/11 19:45 Καραμπάγκ – Τσέλσι
5/11 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ
5/11 22:00 Νιούκαστλ – Αθλέτικ
5/11 22:00 Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ
5/11 22:00 Μπριζ – Μπαρτσελόνα
5/11 22:00 Μπενφίκα – Λεβερκούζεν
5/11 22:00 Ίντερ – Καϊράτ
5/11 22:00 Μαρσέιγ – Αταλάντα

H βαθμολογία του Champions League

Το υπολειπόμενο πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην League Phase του Champions League:

26 Νοεμβρίου 2025 (22:00): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
9 Δεκεμβρίου 2025 (17:30): Καϊράτ-Ολυμπιακός
20 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν
28 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Άγιαξ-Ολυμπιακός

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Ψυχρολουσία στις καθυστερήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Ψυχρολουσία στις καθυστερήσεις

Ο Ολυμπιακός κράταγε για κάτι παραπάνω από 90 λεπτά τη νίκη αλλά δέχθηκε γκολ στις καθυστερήσεις και έτσι η Αϊντχόφεν πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) για την League Phase του Champions League. Η πρόκριση πλέον δυσκολεύει αφάνταστα για τον Ολυμπιακό που έχει μόνο 2 βαθμούς στους πρώτους 4 αγώνες και ακολουθεί το ματς με […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Ψυχρολουσία στις καθυστερήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Ψυχρολουσία στις καθυστερήσεις

Ο Ολυμπιακός κράταγε για κάτι παραπάνω από 90 λεπτά τη νίκη αλλά δέχθηκε γκολ στις καθυστερήσεις και έτσι η Αϊντχόφεν πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) για την League Phase του Champions League. Η πρόκριση πλέον δυσκολεύει αφάνταστα για τον Ολυμπιακό που έχει μόνο 2 βαθμούς στους πρώτους 4 αγώνες και ακολουθεί το ματς με […]