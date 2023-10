Ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Αγγλίας Γουέιν Ρούνεϊ διορίστηκε προπονητής της Μπέρμιγχαμ, σύμφωνα με ανακοίνωση της αγγλικής ομάδας που αγωνίζεται στην Championship.

Ο πρώην προπονητής της DC Γιουνάιτεντ, υπέγραψε συμβόλαιο τριάμισι ετών με την Μπέρμιγχαμ και αντικαθιστά τον Τζον Γιούστας, ο οποίος απολύθηκε τη Δευτέρα, αφήνοντας την ομάδα στην έκτη θέση της βαθμολογίας — 12 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Λέστερ.

“Έχω χτίσει τη καριέρα μου, βάζω τον εαυτό μου σε δύσκολα περιβάλλοντα, για να με προετοιμάσει για αυτήν την ευκαιρία. Είναι ένα έργο που μου δίνει μια αίσθηση σκοπού και ανυπομονώ να ξεκινήσω”, είπε ο Ρούνεϊ.

“Έχω ξεκάθαρο τρόπο με τον οποίο θέλω να παίζει η ομάδα και το προπονητικό μου επιτελείο και εγώ θα δουλέψουμε σκληρά για να το εφαρμόσουμε. Θα δημιουργήσουμε εδώ μια κουλτούρα νίκης με μια ταυτότητα που θα σηκώνει τους οπαδούς των Μπλε στα πόδια”.

Ο Ρούνεϊ θα υποστηριχθεί από τον πρώην συμπαίκτη του στην Αγγλία, Άσλεϊ Κόουλ και τον πρώην συμπαίκτη του στη Γιουνάιτεντ, Τζον Ο’Σι, οι οποίοι και οι δύο θα διατηρήσουν τις θέσεις βοηθού προπονητή στις ομάδες της Αγγλίας κάτω των 21 και της Ιρλανδίας, αντίστοιχα.

Birmingham City Football Club is delighted to announce the appointment of @WayneRooney as Manager, agreeing terms on a three-and-a-half-year contract.



Welcome to Blues, Wayne! 🤝🔵