Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μίλαν και Super League
Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας (8/12)
Ο αγώνας Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Super League ξεχωρίζει στο σημερινό (8/12) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
Ακόμη, οι εκτός έδρας αναμετρήσεις των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μίλαν σε Premier League και Serie A τραβούν το ενδιαφέρον. Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, υπάρχει ακόμα και το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την Greek Handball Premier.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πίζα – Πάρμα Serie A
16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Greek Handball Premier
18:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός Super League
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαχητές Πειραματικό – Κόροιβος Αμαλιάδας Elite League
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ουντινέζε – Τζένοα Serie A
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Ντερτόνα Lega Basket Serie A
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Ηλυσιακός – Μαρκόπουλο Α1 Γυναικών Volley League
21:30 Novasports Start Μάλαγα – Σαραγόσα Ποδόσφαιρο
21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπράκλεϊ – Μπέρτον Emirates FA Cup
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Τορίνο – Μίλαν Serie A
22:00 Novasports Premier League Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
22:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Λεβάντε La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal
