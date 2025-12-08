Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μίλαν και Super League

Ο αγώνας Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Super League ξεχωρίζει στο σημερινό (8/12) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Ακόμη, οι εκτός έδρας αναμετρήσεις των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μίλαν σε Premier League και Serie A τραβούν το ενδιαφέρον. Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, υπάρχει ακόμα και το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την Greek Handball Premier.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πίζα – Πάρμα Serie A

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Greek Handball Premier

18:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός Super League

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαχητές Πειραματικό – Κόροιβος Αμαλιάδας Elite League

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ουντινέζε – Τζένοα Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Ντερτόνα Lega Basket Serie A

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Ηλυσιακός – Μαρκόπουλο Α1 Γυναικών Volley League

21:30 Novasports Start Μάλαγα – Σαραγόσα Ποδόσφαιρο

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπράκλεϊ – Μπέρτον Emirates FA Cup

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Τορίνο – Μίλαν Serie A

22:00 Novasports Premier League Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

22:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Λεβάντε La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal