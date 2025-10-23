Αθλητικές μεταδόσεις: Πλούσιο θέαμα με ευρωπαϊκές “μάχες” σε Europa και Conference League
Δράση και στη EuroLeague
Αρκετό μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σημερινές (23/10) αθλητικές μεταδόσεις καθώς ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ αγωνίζεται σε Europa και Conference League και ψάχνουν θετικά αποτελέσματα. Σπουδαίοι αγώνες και στην EuroLeague με την αναμέτρηση Χάποελ Τελ Αβίβ – Μονακό να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της Πέμπτης (23/10).
Παράλληλα, ποδοσφαιρική πανδαισία αναμένεται για τους φιλάθλους των ελληνικών ομάδων με τις αναμετρήσεις Λιλ – ΠΑΟΚ και Φέγενορντ – Παναθηναϊκός για το Europa League, και το ΑΕΚ – Αμπερντίν.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- 14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
- 15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
- 16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
- 17:30 COSMOTE SPORT 3 HD, ANT1 Φέγενορντ – Παναθηναϊκός UEFA Europa League
- 18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
- 19:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Γκορζόφ Eurocup Women
- 19:45 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Αμπερντίν UEFA Conference League
- 19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Γκενκ – Μπέτις UEFA Europa League
- 19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα UEFA Conference League
- 19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Φενέρμπαχτσε – Στουτγκάρδη UEFA Europa League
- 20:30 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Ντουμπάι Euroleague
- 21:05 Novasports 4HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Μονακό Euroleague
- 21:15 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
- 21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
- 21:30 Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια Euroleague
- 22:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια Euroleague
- 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λιλ – ΠΑΟΚ UEFA Europa League
- 22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο UEFA Europa League
- 22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Θέλτα – Νις UEFA Europa League
- 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας UEFA Conference League
- 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φράιμπουργκ – Ουτρέχτη UEFA Europa League
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Βικτόρια Πλζεν UEFA Europa League
