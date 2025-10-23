Αθλητικές μεταδόσεις: Πλούσιο θέαμα με ευρωπαϊκές “μάχες” σε Europa και Conference League

Αρκετό μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σημερινές (23/10) αθλητικές μεταδόσεις καθώς ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ αγωνίζεται σε Europa και Conference League και ψάχνουν θετικά αποτελέσματα. Σπουδαίοι αγώνες και στην EuroLeague με την αναμέτρηση Χάποελ Τελ Αβίβ – Μονακό να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της Πέμπτης (23/10).

Παράλληλα, ποδοσφαιρική πανδαισία αναμένεται για τους φιλάθλους των ελληνικών ομάδων με τις αναμετρήσεις Λιλ – ΠΑΟΚ και Φέγενορντ – Παναθηναϊκός για το Europa League, και το ΑΕΚ – Αμπερντίν.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας