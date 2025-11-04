Αθλητικές μεταδόσεις: Δράση στο Champions League με Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν, Λίβερπουλ – Ρεάλ και Παρί – Μπάγερν Μονάχου
Όλα τα βλέμματα στη μάχη των "ερυθρόλευκων"
Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν για το Champions League ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
Η 4η αγωνιστική ξεκινάει με μεγάλα ευρωπαϊκά ντέρμπι καθώς σήμερα διεξάγονται οι αγώνες Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης 4/11
14:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 16
14:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού – 4η Μέρα
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (Κυρίως Ταμπλό)
16:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού – 4η Μέρα
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (Κυρίως Ταμπλό)
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν UEFA Youth League
18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 16
18:00 Novasports Prime Άνκαρα – Πανιώνιος Eurocup
18:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού – 4η Μέρα
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτσμπουργκ – Γαλατασαράι FIBA Basketball Champions League
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ντόρτμουντ Κύπελλο Γερμανίας
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ UEFA ChampionsLeague
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης UEFA Champions League
20:00 Novasports 4HD Μπουντούτσνοστ – Μπεσίκτας Euroleague
20:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού – 4η Μέρα
20:30 Novasports Start Μπουργκ – Κέμνιτς Eurocup
21:00 Novasports Prime Τρέντο – Λιετκαμπέλις Eurocup
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βάσας – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών
22:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Post Court Show
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-ΖιλουάζUEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τότεναμ – Κοπεγχάγη UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις