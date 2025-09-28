Αστέρας ΑΚΤΟΡ – ΠΑΟΚ: 3-3: Σούπερ ανατροπή στη Τρίπολη – 4ο σερί ματς χωρίς νίκη ο Δικέφαλος

Πανδαισία τερμάτων είχαμε στην Τρίπολη, εκεί που Αστέρας ΆΚΤΟΡ έκανε την ανατροπή υποχρεώνοντας τον ΠΑΟΚ σε ακόμη ένα “στραβοπάτημα” (3-3).

Ο Δικέφαλος έδειξε σοβαρές αδυναμίες στην άμυνα και παρότι προηγήθηκε με 1-3 μόλις στο 34′ ισοφαρίστηκε σε 3-3 πριν το 75′. Σε ένα παιχνίδι με τρομερό ρυθμό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ο Αστέρας Τρίπολης προηγήθηκε νωρίς, ο ΠΑΟΚ το «γύρισε» άμεσα και οι Αρκάδες κατάφεραν ισοφαρίσουν στο δεύτερο μέρος για να πάρουν το βαθμό

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μακέντα στο 7′ έκανε το 1-0, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 21′ με πέναλτι του Ντεσπόντοφ, ο Κωνσταντέλιας έκανε το 2-1 στο 27′, ο Τσάλοφ με πέναλτι σημείωσε το 3-1 στο 34′ και ο Αστέρας έφτασε στο 3-3 με τον Εμμανουηλίδη στο 45’+2′ και τον Τζοακίνι στο 74′.

Με 10 τελείωσαν το ματς οι γηπεδούχοι λόγω αποβολής του Πομόνη. Ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στην ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής.

Ο Αστέρας πήρε το δεύτερο βαθμό του στο πρωτάθλημα και παρέμεινε στην τελευταία θέση της κατάταξης.