Ασταμάτητος ο Ραφαήλ Παγώνης – Κατέκτησε το World TEC Cup στη Βαρκελώνη

Μια ακόμη τρομερή εμφάνιση

Ασταμάτητος ο Ραφαήλ Παγώνης – Κατέκτησε το World TEC Cup στη Βαρκελώνη
Ασταμάτητος είναι ο Ραφαήλ Παγώνης, ο οποίος επικράτησε 2-0 σετ του Φρανσίσκο Σαρντίνια και κατέκτησε το World TEC Cup που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

Ο 14χρονος τενίστας έδειξε για μια ακόμη φορά πως το μέλλον του ανήκει και εφόσον συνεχίζει να δουλεύει αναμένεται να αφήσει το δικό του στίγμα στην ιστορία του αθλήματος.

