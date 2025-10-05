Ασταμάτητος ο Ραφαήλ Παγώνης – Κατέκτησε το World TEC Cup στη Βαρκελώνη
Μια ακόμη τρομερή εμφάνιση
Ασταμάτητος είναι ο Ραφαήλ Παγώνης, ο οποίος επικράτησε 2-0 σετ του Φρανσίσκο Σαρντίνια και κατέκτησε το World TEC Cup που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.
Ο 14χρονος τενίστας έδειξε για μια ακόμη φορά πως το μέλλον του ανήκει και εφόσον συνεχίζει να δουλεύει αναμένεται να αφήσει το δικό του στίγμα στην ιστορία του αθλήματος.
