Άρης – Μαρούσι 102-76: Πάρτι στο Αλεξάνδρειο με πολυφωνία και κυρίαρχο Αμίν Νουά – 5η συνεχόμενη νίκη για τους Θεσσαλονικείς

Με επιθετική πολυφωνία και σε τρομερή κατάσταση τον Αμίν Νουά, ο Άρης πέρασε εύκολο απόγευμα σήμερα (7/3), στο Αλεξάνδρειο, απέναντι στο Μαρούσι.

Επικράτησε, για την 20ή αγωνιστική της Greek Basketball League, στην επανέναρξη της… δράσης, μετά τη διακοπή που υπήρξε για τις εθνικές ομάδες, με 102-76, αποτέλεσμα που του έδωσε την 5η συνεχή νίκη του στο πρωτάθλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γάλλος φόργουορντ τελείωσε το ματς με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και ένα κόψιμο. Το έργο του στήριξαν οι Λευτέρης Μποχωρίδης (13π., 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ελάιζα Μήτρου-Λόνγκ (11 πόντοι, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο), Μπράις Τζόουνς (11 πόντοι, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο), Αρνόλντας Κουλμπόκα (11 πόντοι, με 3/4 τρίποντα).

Στοίχισαν στο Μαρούσι τα 22 λάθη και η αστοχία (9/14 βολές, 14/28 δίποντα, 13/31 τρίποντα), πρώτος σκόρερ για το οποίο ήταν ο Γιώργος Καλαϊτζάκης (12 πόντοι).

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 49-43, 72-58, 102-76

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 11 (2), Τζόουνς 11 (1), Νουά 23 (3), Φόρεστερ 8, Μποχωρίδης 13 (2), Τσαϊρέλης 2, Πουλιανίτης 2, Χαρέλ 10 (2), Άντζουσιτς 7 (1), Κουλμπόκα 11 (3), Χατζηλάμπρου 2, Λέφας 2.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Κινγκ 2, Κουζέλογλου 9 (2), ΝτεΣόουζα 9, Γιαννόπουλος, Περάντες 6 (2), Πάπας 11 (3), Γουόκερ 8 (2), Σαλάς 8 (2), Καλαϊτζάκης 12 (2), Γουίλιαμς 11.