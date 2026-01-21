Αποτελέσματα ΝΒΑ: Ασύλληπτος Λούκα Ντόντσιτς «ισοπέδωσε» τους Νάγκετς με «triple-double»

Όταν ο Λούκα Ντόντσιτς είναι σε καλό βράδυ τότε οι Λος Άντζελες Λέικερς κερδίζουν, με το αποψινό «θύμα» να είναι οι Ντένβερ Νάγκετς που ηττήθηκαν με 107-115.

Ο Σλοβένος γκαρντ σκόραρε 38 πόντους και σε συνδιασμό με 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ ολοκλήρωσε ένα φοβερό «triple-double». Ο Λεμπρόν Τζέιμς ήταν επίσης σε καλή βραδιά βάζοντας 19 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Το τρομερό αυτό δίδυμο δεν άφησε καμία ελπίδα στην ομάδα του Ντένβερ.

Η απουσία του Νικόλα Γιόκιτς έχει αρχίσει να γίνεται πιο αισθητή στο Ντένβερ, μιας και αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη ήττα για τους Νάγκετς μετά από αυτή των Χόρνετς πριν λίγες μέρες. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ σκόραρε 28 πόντους και «μοίρασε» 11 ασίστ, όμως δεν ήτα αρκετό για να νικήσουν τους πέμπτους στην βαθμολογία της Δύσης.

Αυτή ήταν η 15η ήττα για την ομάδα του Άντελμαν και πλέον βρίσκεται στην 3η θέση της Δυτικής Περιφέρειας με ρεκόρ 29-15. Οι Λέικερς με 2 αγωνιστικές πίσω τοποθετούνται στην 5η θέση με ρεκόρ 26-16 και ψάχνουν να περάσουν τους 4ους Ρόκετς με 26-15. Ατάραχοι στην κορυφή οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με ρεκόρ 36-8.

Υπόλοιπα αποτελέσματα ΝΒΑ: