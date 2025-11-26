Αποτελέσματα NBA: «Σαρωτικός» Λούκα Ντόντσιτς με 43 πόντους κόντρα στους Κλίπερς

Δεν σταματάει να σκοράρει ο Λούκα Ντόντσιτς, έφτασε τους 43 πόντους στην νίκη των Λέικερς επί των Κλίπερς με 135-118 και έδειξε ποιοί είναι τα αφεντικά στο Λος Άντζελες.

Ο Σλοβένος σταρ ήταν ένα ριμπάουντ μακριά πριν πραγματοποιήσει «triple-double» μιας και είχε 43 πόντους, 9 ριμπάουντ και 13 ασίστ σε 38 λεπτά συμμετοχής. Συγκλονιστικοί ήταν και οι Λεμπρόν και Ρίβς έχοντας συνδιαστικά 60 πόντους. Από πλευράς Κλίπερς ο Χάρντεν πάλευε μόνος του με 29 πόντους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς επικράτησαν των Ατλάντα Χοκς με 132-113 με «αφινιασμένο» ΜακΚόλουμ των 46 πόντων που δεν μπορούσε να αστοχήσει.

Πάρτι έκαναν οι Μάτζικ μέσα στην Φιλαδέλφια επικρατώντας των 76ερς με 103-144. Με «οδηγούς» τους Μπλακ και Βάνγκνερ που είχαν 52 πόντους οι Μάτζικ «πάτησαν» 6αδα στην Ανατολική Περιφέρεια.