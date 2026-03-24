Αντουάν Γκριεζμάν: Αποχωρεί από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο τέλος την σεζόν – Τον ανακοίνωσε ομάδα του MLS

Ο Αντουάν Γκριεζμάν θα αποχωρήσει από την πολυαγαπημένη του Ατλέτικο Μαδρίτης στο τέλος της σεζόν και θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS.

Ειδικότερα, οι επαφές με την Ορλάντο Σίτι ολοκληρώθηκαν και ο Γάλλος επιθετικός θα μετακινηθεί στις ΗΠΑ μετά το τέλος της φετινής σεζόν.

🚨💜 OFFICIAL: Antoine Griezmann joins Orlando City from July 2026. 🇺🇸



“I am very excited to begin this next chapter of my career with Orlando City. From my first conversations with the Club, I could feel a strong ambition and a clear vision for the future, and that really spoke… pic.twitter.com/5rX1YNoybs— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 24, 2026

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Γάλλος αποτελεί σταθερά αξία για το ισπανικό ποδόσφαιρο έχοντας αγωνιστεί από το 2009 και έπειτα σε Σοσιεδάδ, Ατλέτικο και Μπαρτσελόνα, ενώ αποτελεί και τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της ομάδας της Μαδρίτης.