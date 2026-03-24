Αντουάν Γκριεζμάν: Αποχωρεί από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο τέλος την σεζόν – Τον ανακοίνωσε ομάδα του MLS
Το καλοκαίρι ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του Γάλλου διεθνή
Ο Αντουάν Γκριεζμάν θα αποχωρήσει από την πολυαγαπημένη του Ατλέτικο Μαδρίτης στο τέλος της σεζόν και θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS.
Ειδικότερα, οι επαφές με την Ορλάντο Σίτι ολοκληρώθηκαν και ο Γάλλος επιθετικός θα μετακινηθεί στις ΗΠΑ μετά το τέλος της φετινής σεζόν.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Γάλλος αποτελεί σταθερά αξία για το ισπανικό ποδόσφαιρο έχοντας αγωνιστεί από το 2009 και έπειτα σε Σοσιεδάδ, Ατλέτικο και Μπαρτσελόνα, ενώ αποτελεί και τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της ομάδας της Μαδρίτης.
