Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Πού θα δείτε την πρώτη αναμέτρηση για τα πλέι οφ του Conference League

Η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στο Βέλγιο με σκοπό να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Άντερλεχτ στα πλαίσια της πρώτης αναμέτρησης για τα πλέι οφ του Conference League.

Η Cosmote TV εξασφάλισε οριστικά τα δικαιώματα του πρώτου αγώνα. Το Άντερλεχτ – ΑΕΚ για τα πλέι οφ του Conference League είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025, στις 21:00 ώρα Ελλάδας και η τηλεοπτική μετάδοση του παιχνιδιού θα γίνει από το COSMOTE Sport 2.

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίζει τη Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ για το Europa League και το ματς θα δείξει επίσης η Cosmote TV, μέσω του COSMOTE Sport 1.