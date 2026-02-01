Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για Κωνσταντέλια ενόψει Παναθηναϊκού

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό, λίγες μέρες πριν τον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τάξεις της ομάδας.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός του Δικεφάλου υπέστη πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού ποδιού και αποχώρησε από το παιχνίδι στο 42ο λεπτό, με το πρόβλημα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο απουσίας του από τον κρίσιμο αγώνα της Τετάρτης (04/02) στο “Απόστολος Νικολαΐδης”.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι υπόλοιποι άνθρωποι του ΠΑΟΚ περιμένουν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων για να διαπιστώσουν την σοβαρότητα του τραυματισμού και να καταστρώσουν τα πλάνα τους για τον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου, ο οποίος αναμένεται να είναι γεμάτος ένταση και δυσκολίες.