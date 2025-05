Το όνομα του Άγγελου Ποστέκογλου γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο! Η Τότεναμ, υπό την καθοδήγησή του, επικράτησε με 1-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του Europa League στο Σαν Μαμές, φέρνοντας ένα τρόπαιο στα «Σπιρούνια» μετά από 17 ολόκληρα χρόνια ανομβρίας.

Η κατάκτηση του Europa League δεν ήταν απλά μια επιτυχία, αλλά και η επιβεβαίωση μιας… προφητείας του ίδιου του Άγγελου Ποστέκογλου. Ο έμπειρος προπονητής είχε δηλώσει στην αρχή της σεζόν πως πάντα κερδίζει τίτλους στη δεύτερη χρονιά του σε έναν σύλλογο. Η υπόσχεση τηρήθηκε στο ακέραιο, με τον θρίαμβο στο Μπιλμπάο να επικυρώνει τον «κανόνα» του Έλληνα τεχνικού και να γεμίζει με ενθουσιασμό τους φιλάθλους της Τότεναμ.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου γεννήθηκε στις 27 Αυγούστου 1965 στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής. Η ζωή του πήρε μια διαφορετική τροπή σε ηλικία μόλις πέντε ετών, όταν η οικογένειά του μετανάστευσε στην Αυστραλία. Εκεί μεγάλωσε, σφυρηλατήθηκε η προσωπικότητά του και αναπτύχθηκε η ποδοσφαιρική του καριέρα.

Ως ποδοσφαιριστής, αγωνίστηκε ως αμυντικός στη θρυλική ομάδα της South Melbourne από το 1984 έως το 1993, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα Αυστραλίας το 1984 και το 1991. Η μετάβασή του στους πάγκους έγινε το 1996, όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Σάουθ Μέλμπουρν ΦΚ για μια τετραετία.

Η προπονητική του πορεία περιλαμβάνει σημαντικούς σταθμούς:

