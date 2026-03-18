Άλμπα – ΑΕΚ 88-93: Ασταμάτητη η «Ένωση» έκανε το 6/6 με διπλό στο Βερολίνο

Η ΑΕΚ επικράτησε 93-88 στην παράταση της Άλμπα Βερολίνου και έκανε το 6/6 στον όμιλο του BCL και πέρα από την πρωτιά, πήρε και το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά.

Πλέον, η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με πλεονέκτημα έδρας με μία εκ των Γαλατάσαραϊ/Μπανταλόνα/Νίμπουργκ οι οποίες κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στους υπόλοιπους ομίλους. Η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Παρασκευή (20/3) στις 13:00.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-28, 46-52, 62-64, 79-79 (κ.δ.), 88-93 (παρ.)