Άλμπα – ΑΕΚ 88-93: Ασταμάτητη η «Ένωση» έκανε το 6/6 με διπλό στο Βερολίνο
Μια ακόμη νίκη
Η ΑΕΚ επικράτησε 93-88 στην παράταση της Άλμπα Βερολίνου και έκανε το 6/6 στον όμιλο του BCL και πέρα από την πρωτιά, πήρε και το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά.
Πλέον, η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με πλεονέκτημα έδρας με μία εκ των Γαλατάσαραϊ/Μπανταλόνα/Νίμπουργκ οι οποίες κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στους υπόλοιπους ομίλους. Η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Παρασκευή (20/3) στις 13:00.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-28, 46-52, 62-64, 79-79 (κ.δ.), 88-93 (παρ.)
