Αιγάλεω – ΑΕΚ: Απαγορευτικό στους οπαδούς της Ένωσης

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει το Αιγάλεω εκτός έδρας την Τετάρτη (17/9), 16:00) για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ΑΕΚ ζήτησε επίσημα εισιτήρια από την ομάδα του Αιγάλεω ώστε να τα προμηθεύσει στους οπαδούς του.

Όπως όμως έγινε γνωστό την Τρίτη (16/09/2025) υπάρχει απόφαση του αρμόδιου υπουργείου μετά από εισήγηση της Αστυνομίας, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών της ΑΕΚ στο αυριανό ματς στο γήπεδο του Αιγάλεω και η διάθεση εισιτηρίων στους οπαδούς της Ένωσης.