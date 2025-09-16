Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Αιγάλεω – ΑΕΚ: Απαγορευτικό στους οπαδούς της Ένωσης

Με απόφαση της αστυνομία και του υπουργείου

Αιγάλεω – ΑΕΚ: Απαγορευτικό στους οπαδούς της Ένωσης
Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει το Αιγάλεω εκτός έδρας την Τετάρτη (17/9), 16:00) για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ΑΕΚ ζήτησε επίσημα εισιτήρια από την ομάδα του Αιγάλεω ώστε να τα προμηθεύσει στους οπαδούς του.

Όπως όμως έγινε γνωστό την Τρίτη (16/09/2025) υπάρχει απόφαση του αρμόδιου υπουργείου μετά από εισήγηση της Αστυνομίας, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών της ΑΕΚ στο αυριανό ματς στο γήπεδο του Αιγάλεω και η διάθεση εισιτηρίων στους οπαδούς της Ένωσης.

