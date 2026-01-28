Άγιαξ – Ολυμπιακός: Παγώνει (0-1) το Άμστερνταμ ο Ζέλσον Μάρτινς
Σε θέσεις πρόκρισης οι Πειραιώτες
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ κόντρα στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ για την League Phase του Champions League.
Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες μπήκαν δυναμικά στο 2ο ημίχρονο και έκαναν το 0-1 με τον Ζέλσον Μάρτινς στο 52ο λεπτό του αγώνα.
Κάπως έτσι με αυτό το γκολ οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέβηκαν στην 19η θέση της βαθμολογίας και έχουν στα χέρια τους εισιτήριο πρόκρισης.
Αμέσως μετά το γκολ οι παίκτες του Ολυμπιακού έγιναν ένα κουβάρι και πανηγύρισαν αυτό το γκολ.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις