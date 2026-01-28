Άγιαξ – Ολυμπιακός 0-0 (2o ημίχρονο): LIVE η μεγάλη μάχη των «ερυθρόλευκων» στο Άμστερνταμ

O Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα του Άγιαξ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι Πειραιώτες θα τα δώσουν όλα προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν τη νίκη στο Άμστερνταμ και να προκριθούν στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης και να μην μπλέξουν με σενάρια για το αν θα μείνουν εκτός.

Αυτή την χρονική στιγμή οι Πρωταθλητές Ελλάδος βρίσικονται στην 24η θέση με 8 βαθμούς, ενώ ο Άγιαξ στην 32η με 6 βαθμούς. Θυμίζουμε ότι οι 24 πρώτες ομάδες συνεχίζουν στα πλέι οφς της διοργάνωσης.

Ο «Αίαντας» έρχεται από 2 συνεχόμενες νίκες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, επικρατώντας με ανατροπή της Βιγιαρεάλ (1-2) στο Champions League στις 20/01 και με 2-0 της Φόλενταμ στην «Ερεντιβίζιε» στις 24/01. Μόνη απουσία για τους Ολλανδούς θα είναι ο στόπερ, Ιτακούρα, που αγωνίστηκε στα τελέυταία 7 ματς (3 ματς βασικός, 4 ως αλλαγή).

Η νίκη είναι μονόδρομος και για τον Άγιαξ ο οποίος αν θέλει να συνεχίσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης θα πρέπει να πάρει και τους 3 βαθμους. Οι «ερυθρόλευκοι» από την άλλη παρότι η νίκη θα ήταν ιδανική, μπορούν και με ισοπαλία να προκριθούν αρκεί να έρθουν κάποια αποτελέσματα άλλων ομάδων με τον τρόπο που θέλουν.