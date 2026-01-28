Άγιαξ – Ολυμπιακός: Αυτή είναι η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» για τον «τελικό» στο Άμστερνταμ – Η έκπληξη του Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός δίνει τη δική του μάχη το βράδυ της Τετάρτης 28/1 κόντρα στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι Πειραιώτες θέλουν μόνο τη νίκη προκειμένου να είναι στην επόμενη φάση του Champions League και να μην μπουν σε κάποια διαδικασία για να περιμένουν να δουν αποτελέσματα στους άλλους αγώνες της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase.

Ο τεχνικός του συλλόγου Χοσέ Λουίς Μεντίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα που θα ξεκινήσει αυτή τη κρίσιμη αναμέτρηση στο Άμστερνταμ, με τον Ισπανό να αποφασίζει να αφήσει εκτός τον Τσικίνιο και να επιλέξει στη θέση του τον Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Μουζακίτης, Έσε, Ζέλσον, Ροντινέι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Παράλληλα, γνωστή έγινε και η ενδεκάδα του Άγιαξ για την αναμέτρηση.