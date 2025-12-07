ΑΕΛ – Παναθηναϊκός 2-2: Τον μπλόκαρε με πέναλτι στις καθυστερήσεις

Η ΑΕΛ πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) με πέναλτι στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Παναθηναϊκό για τη Super League.

Οι «πράσινοι» αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το γκολ του Πέρεθ στο 37′ έκαναν την ανατροπή με Καλάμπρια και Μπακασέτα αλλά ένα πέναλτι του Πασά στο 90+9′ έδωσε τον βαθμό στην ΑΕΛ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 12’, όταν ο Τετέ «πάτησε» στην περιοχή και πλάσαρε, αλλά ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε σταθερά. Από κόρνερ του Μπακασέτα στο 19’, ο Τουμπά πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε ξανά, για αν έρθει το γκολ απ’ την ΑΕΛ στο 37’. Από μέγα σφάλμα του Μλαντένοβιτς στη μεσαία γραμμή, ο Στάικος έκλεψε την μπάλα, έδωσε στον Γκαράτε, που σούταρε δυνατά από πλάγια θέση. Ο Κότσαρης απέκρουσε, όμως ο Πέρες από κοντά πρόλαβε την άμυνα του Παναθηναϊκού κι έκανε το 1-0.

Οι «πράσινοι» απάντησαν άμεσα. Στο 42’ από σέντρα του Μλαντένοβιτς, ο Καλάμπρια που είχε πάρει θέση στην περιοχή με τρομερή κεφαλιά απ’ το ύψος του πέναλτι ισοφάρισε σε 1-1.

Στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου η ΑΕΛ είχε μία πολύ καλή ευκαιρία. Στο 51’ ο Χατζηστραβός βγαίνοντας στην πλάτη της άμυνας, έφυγε τετ-α-τετ με τον Κότσαρη όμως το πλασέ του πέρασε πολύ λίγο άουτ.

Στο 66’ από πάσα του Μπακασέτα ο Τετέ έφυγε στην κόντρα, όμως ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε το τελείωμα του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού, ενώ στο 70’ σε διεκδίκηση της μπάλας ο Ζαρουρί ανατράπηκε από τον Φερίγκρα, ο οποίος του πάτησε το πόδι. Ο VAR Κουμπαράκης, έστειλε τον διαιτητή Ευαγγέλου σε on field review με τον Αθηναίου διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και δεν αστόχησε, κάνοντας το 2-1 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 88’ ο Τετέ έχασε τρομερή ευκαιρία για να «τελειώσει» το παιχνίδι, όταν σε κόντρα επίθεση του Παναθηναϊκού έφυγε στην κόντρα και πήρε πάνω του την φάση, αντί να δώσει την μπάλα στον αμαρκάριστο Ντέσερς κι ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε με τα πόδια το πλασέ του Βραζιλιάνου, διατηρώντας το 1-2.

Στο 90’+4’ σε διεκδίκηση του Πασά με τον Μλαντένοβιτς, ο VAR κάλεσε τον διαιτητή Ευαγγέλου σε έλεγχο για τράβηγμα του Σέρβου. Ο Αθηναίος διαιτητής έδειξε την εσχάτη των ποινών κι ο Πασάς στο 90’+9’ ισοφάρισε σε 2-2, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς για τους γηπεδούχους. Στο 90’+11’ το πλασέ του Ντέσερς βρήκε σε ετοιμότητα τον γκολκίπερ της ΑΕΛ με το 2-2 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς / 5-3-2): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (63’ Παπαγεωργίου), Ηλιάδης (63’ Κοβάτσεβιτς), Τσάκλα, Φερίγκρα, Δεληγιαννίδης, Στάικος, Αντράντα (74’ Σουρλής), Πέρες (74’ Ατανάσοφ), Χατζηστραβός (80’ Πασάς), Γκαράτε.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ / 4-2-3-1): Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Σιώπης, Τετέ (99’ Γέντβαϊ), Μπακασέτας (80’ Τζούρισιτς), Ζαρουρί (80’ Ντέσερς), Σφιντέρσκι (58’ Πάντοβιτς).