ΑΕΚ: Τρελάθηκε ο Ηλιόπουλος – Πήγε στα αποδυτήρια και ανακοίνωσε πριμ 500.000 ευρώ μετά την μυθική ανατροπή επί της Κραϊόβα (βίντεο)

Ένα μεγάλο πάρτι στήθηκε στα αποδυτήρια της ΑΕΚ μετά την επική ανατροπή επί της Κραϊόβα το βράδυ της Πέμπτης (18/12). Η Ένωση εξασφάλισε την πρόκριση στους 16 του Conference League και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, δεν μπορούσε να κρύψει την χαρά του.

Οι παίκτες της ομάδας υποδέχτηκαν τον Μάριο Ηλιόπουλο με σύνθημα «Super Mario» στα αποδυτήρια και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ανακοίνωσε πριμ 300.000, που σύντομα έγινε 400.000 και τελικά κατέληξε να είναι 500.000 ευρώ, μέσα σε αποθέωση. Ο ίδιος πήδηξε στην αγκαλιά του Μουκουντί και πανηγύρισε έξαλλα με τους παίκτες της ΑΕΚ.

την ομιλία του προς την ομάδα είπε: «Σήμερα είχαμε ένα φανταστικό σασπένς, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Είναι απίστευτο. Η ΑΕΚ άξιζε να κερδίσει, αλλά η άτιμη μπάλα κάποιες φορές πάει στο δοκάρι ή λίγο άουτ. Η μπάλα είναι μπάλα. Αλλά και η μπάλα είναι αρχ@@@! Τριακόσιες χιλιάδες!», είπε.

«Ναι, αλλά είναι Χριστούγεννα!», είπε ο Ντομαγκόι Βίντα, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να ανεβάζει το πριμ στις 400.000 και μετά στις 500.000 ευρώ. Ο Σταύρος Πήλιος φώναζε «more», με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ να αστειεύεται μαζί του και να λέει: «Το πιο σημαντικό για την ΑΕΚ είναι πως το ματς τελειώνει στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Μπράβο σε όλους!».