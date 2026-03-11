ΑΕΚ – Τόφας 96-88: Ασταμάτητη στο BCL η «Ένωση» έκανε το 5/5

Την πέμπτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στη φάση των 16 του BCL πήρε η ΑΕΚ που επικράτησε 96-88 εντός έδρας της Τόφας στην Sunel Arena.

«Κλειδί» της επιτυχίας της Ένωσης ο απόλυτος έλεγχος των ριμπάουντ (44 έναντι 23) και η ψυχραιμία του πρώτου σκόρερ της, Φρανκ Μπάρτλεϊ (22π.), ο οποίος όταν ο Φλόιντ ισοφάρισε σε 77-77 με γκολ… φάουλ στο 34΄, απάντησε με προσωπικό σερί 5-0 χαρίζοντας και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του (82-77), το οποίο διατήρησε μέχρι το φινάλε. Μεγάλη εμφάνιση και από τον ΡαϊΚουάν Γκρέι με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (13) και ριμπάουντ (15).

Η αναμέτρηση ήταν ισορροπημένη στο πρώτο ημίχρονο, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται οριακά στο τέλος του (49-51). Στην επανάληψη η ΑΕΚ ανέβασε ρυθμό, βρίσκοντας λύσεις από την περιφέρεια και παίρνοντας προβάδισμα. Παρά την προσπάθεια της Τόφας να επιστρέψει στο σκορ, οι «κιτρινόμαυροι» διατήρησαν τον έλεγχο στα τελευταία λεπτά και έφτασαν στη νίκη με 96-88.

Από την τουρκική ομάδα ξεχώρισε ο Τζόρνταν Φλόιντ με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 49-51, 72-68, 96-88

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Μπάρτλεϊ 22 (3), Γκρέι 13, Μπράουν 13 (1), Νάναλι 13 (2), Λεκαβίτσιους 9 (3), Κατσίβελης 9 (2), Χαραλαμπόπουλος 9 (2), Φαίζελ 8, Κουζμίνσκας.

ΤΟΦΑΣ ΜΠΟΥΡΣΑ (Εμίλ Ραίκοβικ): Φλόιντ 20 (1), Κιντ 16, Μπλάζεβιτς 13, Σαϊμπίρ 12 (1), Τσενγκίζ 7 (1), Πέρεθ 6, Γκετσίμ 5, Μπέσον 4, Κορκμάζ 3, Καμπάτσα 2.