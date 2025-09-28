ΑΕΚ: Η έκπληξη του Μάριου Ηλιόπουλου στον Μάνταλο για τις 400 συμμετοχές με την “Ένωση” (Εικόνα)
Αποθεώθηκε από τον κόσμο της Ένωσης ο αρχηγός της ΑΕΚ
Ο Πέτρος Μάνταλος έγραψε ιστορία στην νίκη της ΑΕΚ επί του Βόλου καθώς συμπλήρωσε 400 συμμετοχές στην Super League όντας σημείο αναφοράς για την ομάδα του.
Ο διεθνής χαφ συνδύασε την 400η εμφάνιση του με θετικό αποτέλεσμα, όντας καθοριστικός καθώς το γκολ του Πιερό που έκρινε το τρίποντο προήλθε από δική του ασίστ. Μετά το παιχνίδι, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στο χορτάρι του OPAP Arena και έκανε ένα ιδιαίτερο δώρο στον αρχηγό της ομάδας του.
Ο 34χρονος χαφ που έχει σηκώσει ως αρχηγός δυο πρωταθλήματα και ισάριθμα κύπελλα έλαβε από τον Ηλιόπουλο μία φανέλα με τον αριθμό 400.
Την ίδια ώρα από τα μάτριξ έπαιξαν κορυφαίες στιγμές του Μάνταλου με την ΑΕΚ και οι Ενωσίτες τον αποθέωσαν, όπως του αξίζει για την συνεισφορά του αυτές τις 12 σεζόν.
