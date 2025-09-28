ΑΕΚ: Η έκπληξη του Μάριου Ηλιόπουλου στον Μάνταλο για τις 400 συμμετοχές με την “Ένωση” (Εικόνα)

Ο Πέτρος Μάνταλος έγραψε ιστορία στην νίκη της ΑΕΚ επί του Βόλου καθώς συμπλήρωσε 400 συμμετοχές στην Super League όντας σημείο αναφοράς για την ομάδα του.

Ο διεθνής χαφ συνδύασε την 400η εμφάνιση του με θετικό αποτέλεσμα, όντας καθοριστικός καθώς το γκολ του Πιερό που έκρινε το τρίποντο προήλθε από δική του ασίστ. Μετά το παιχνίδι, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στο χορτάρι του OPAP Arena και έκανε ένα ιδιαίτερο δώρο στον αρχηγό της ομάδας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 34χρονος χαφ που έχει σηκώσει ως αρχηγός δυο πρωταθλήματα και ισάριθμα κύπελλα έλαβε από τον Ηλιόπουλο μία φανέλα με τον αριθμό 400. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Την ίδια ώρα από τα μάτριξ έπαιξαν κορυφαίες στιγμές του Μάνταλου με την ΑΕΚ και οι Ενωσίτες τον αποθέωσαν, όπως του αξίζει για την συνεισφορά του αυτές τις 12 σεζόν.