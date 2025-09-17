ΑΕΚ – Φενέρμπαχτσε: Επική ματσάρα στην Sunel Arena – Σάκοτα και Γιασικεβίτσιους αποφάσισαν να το λήξουν στην ισοπαλία
Λίγο πριν την έναρξη της Euroleague
Η ΑΕΚ κοίταξε στα μάτια την πρωταθλήτρια Euroleague Φενέρμπαχτσε σε δυνατό φιλικό στη Sunel Arena, με το τελικό 102-102 να «σφραγίζει» ένα χορταστικό παιχνίδι, αφού οι δύο ομάδες συμφώνησαν να μην παίξουν δεύτερη παράταση.
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έδειξε εξαιρετικό πρόσωπο, έφτασε κοντά στη νίκη με επιμέρους 7-0 στο φινάλε της πρώτης παράτασης (102-100), όμως ένα δύσκολο καλάθι του Μπιμπέροβιτς ισοφάρισε για τη Φενέρ (102-102). Οι προπονητές Σάκοτα και Γιασικεβίτσιους επέλεξαν να μην συνεχιστεί το παιχνίδι, προκειμένου να αποφύγουν περαιτέρω καταπόνηση των παικτών τους.
Η Ένωση είχε προηγηθεί και στο φινάλε της κανονικής διάρκειας (84-79), αλλά ένα σερί 8-0 της Φενέρ την έβαλε σε μειονεκτική θέση. Ο Άντονις Άρμς και ο Σίλβα κράτησαν την ΑΕΚ ζωντανή, στέλνοντας το ματς στην παράταση, με τον Κόλσον να αστοχεί στο σουτ της νίκης.
Από την ελληνική ομάδα ο Μπάρτλεϊ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 30 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Αρμς είχε 21 πόντους, ο Σίλβα 19 και ο Γκρέι 13. Από τη Φενέρ, ξεχώρισε ο Μπιμπέροβιτς με 24 πόντους, ο Χολ με 22 αλλά και Μπάλντγουϊν με 17.
Τα δεκάλεπτα: 21-26, 40-47, 70-68, 91-91 (κ.α.), 102-102 (1η παρ.)
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσολάκος, Πιτσίλκας, Τσιμπούρης
Οι συνθέσεις:
ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 13, Σκορδίλης 2, Φλιώνης 2, Λεκαβίτσιους 7 (1), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας 6 (2), Μπάρτλι 30 (6), Αρμς 21, Σίλβα 19, Χαραλαμπόπουλος 2.
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Μπέικον 10, Μπίρσεν, Μπάλντγουϊν 17 (3), Μέλι 8 (1), Εκσίογλου 2, Μαχμούτογλου 2, Μπόστον 10 (2), Μπιμπέροβιτς 24 (4), Χολ 22 (2), Κόλσον 4, Ζάγκαρς 3, Μπιρς 2.
