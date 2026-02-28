AEK: Διαθέσιμες επιπλέον θέσεις για το ματς στο Πανθεσσαλικό

Η ΑΕΚ θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την 23η αγωνιστική της Super League, την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 στις 17:30, με περίπου 20.000 οπαδούς της Ένωσης να αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών».

Το γήπεδο θα γεμίσει με κιτρινόμαυρες φανέλες, καθώς τα εισιτήρια είχαν ήδη εξαντληθεί, αλλά μετά από συμφωνία της ΑΕΚ με τον Βόλο, διατέθηκαν επιπλέον λίγα «μαγικά χαρτάκια» για όσους ήθελαν να παρακολουθήσουν τη μεγάλη αναμέτρηση.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Έπειτα από προσπάθειες της διοίκησης της ΠΑΕ ΑΕΚ και συμφωνία με την ΠΑΕ Βόλος, αποδεσμεύτηκε ένας τελευταίος αριθμός εισιτηρίων για τον αυριανό αγώνα, που είχε μείνει δεσμευμένος από τη γηπεδούχο ομάδα. Τα συγκεκριμένα εισιτήρια θα τεθούν προς διάθεση ηλεκτρονικά, αυστηρά έως τις 14.00 σήμερα.

Για την αγορά των εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.

Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει απαραίτητα να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή και χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο».