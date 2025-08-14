Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Καθάρισε στην παράταση την πρόκριση

Ένα βήμα πιο κοντά στη League Phase του Conference League

(ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Η ΑΕΚ επικράτησε εντός έδρας 3-1 του Άρη Λεμεσού και προκρίθηκε στα playoffs του Conference League.

Συγκεκριμένα, η «Ένωση» μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα στην Κύπρο έκανε το καθήκον της και βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στην League Phase του Conference League.

Ο Μάριν άνοιξε το σκορ στο 51ο λεπτό, με τον Kvilitaia να κάνει στο 62ο λεπτό το 1-1. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση όπου ο Κουτέσα (104′) και Γιόβιτς (109′) έκαναν το 3-1 δίνοντας την πρόκριση στην ΑΕΚ.



Πεντάγωνο: Τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που θα “καθαρίσουν” την Ουάσινγκτον βρίσκονται εκεί
Πεντάγωνο: Τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που θα “καθαρίσουν” την Ουάσινγκτον βρίσκονται εκεί

Τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που κινητοποιήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ για να “καθαρίσουν” την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τους όρους του Αμερικανού προέδρου, βρίσκονται στην αμερικανική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο. “Επί του παρόντος, τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς έχουν κινητοποιηθεί και βρίσκονται στο εξής εδώ, στην πρωτεύουσα μας”, δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του […]