ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Καθάρισε στην παράταση την πρόκριση
Ένα βήμα πιο κοντά στη League Phase του Conference League
Η ΑΕΚ επικράτησε εντός έδρας 3-1 του Άρη Λεμεσού και προκρίθηκε στα playoffs του Conference League.
Συγκεκριμένα, η «Ένωση» μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα στην Κύπρο έκανε το καθήκον της και βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στην League Phase του Conference League.
Ο Μάριν άνοιξε το σκορ στο 51ο λεπτό, με τον Kvilitaia να κάνει στο 62ο λεπτό το 1-1. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση όπου ο Κουτέσα (104′) και Γιόβιτς (109′) έκαναν το 3-1 δίνοντας την πρόκριση στην ΑΕΚ.
