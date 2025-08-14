ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Καθάρισε στην παράταση την πρόκριση

Η ΑΕΚ επικράτησε εντός έδρας 3-1 του Άρη Λεμεσού και προκρίθηκε στα playoffs του Conference League.

Συγκεκριμένα, η «Ένωση» μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα στην Κύπρο έκανε το καθήκον της και βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στην League Phase του Conference League.

Ο Μάριν άνοιξε το σκορ στο 51ο λεπτό, με τον Kvilitaia να κάνει στο 62ο λεπτό το 1-1. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση όπου ο Κουτέσα (104′) και Γιόβιτς (109′) έκαναν το 3-1 δίνοντας την πρόκριση στην ΑΕΚ.