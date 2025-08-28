ΑΕΚ – Άντερλεχτ 2-0: Πρόκριση με… αστραπιαία εμφάνιση

Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στη Νέα Φιλαδέλφεια, επικρατώντας 2-0 της Άντερλεχτ και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στη League Phase του UEFA Conference League. Οι κιτρινόμαυροι σκόραραν δύο γρήγορα γκολ και δημιούργησαν πλήθος ευκαιριών, χωρίς να κινδυνεύσουν ουσιαστικά από την αντίπαλη άμυνα.

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στον αγώνα και έλεγξε πλήρως το ρυθμό, με τον Πιερό να απειλεί πρώτη φορά στο 11’ με κεφαλιά μετά από σέντρα του Ελίασον. Στο 24’, ο Πινέδα έβγαλε τον Πιερό σε θέση βολής, αλλά η φάση κόπηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πίεση των γηπεδούχων καρποφόρησε στο 36’, όταν ο Ρότα ανέκοψε τον Ανγκούλο, ο Ελίασον έστρωσε στον Κοϊτά και εκείνος άνοιξε το σκορ με δυνατό σουτ. Η ΑΕΚ είχε συνολικά πέντε καλές στιγμές στο α’ ημίχρονο, ενώ η Άντερλεχτ δεν δημιούργησε επικίνδυνη φάση.

Τρία λεπτά μετά την έναρξη του β’ μέρους, ο Κουτέσα διπλασίασε τα γκολ της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια και άπιαστο σουτ. Παρά ένα τετ-α-τετ του Πινέδα στο 54’, οι φιλοξενούμενοι δεν απείλησαν σοβαρά και η ΑΕΚ πανηγύρισε μια άνετη πρόκριση.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Κουτέσα, Ελίασον, Πιερό.

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ: Κούσεμανς, Οζκάν, Χέι, Κανά, Μάαμαρ, Γιανσάνα, Ουέρτα, Ντε Κατ, Ανγκούλο, Αζάρ, Ντόλμπεργκ.