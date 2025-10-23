ΑΕΚ – Αμπερντίν: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Τη δική της μάχη για το Conference League κόντρα στην Αμπερντίν δίνει το βράδυ της Πέμπτης 23/10 εντός έδρας η ΑΕΚ.

Ο «Δικέφαλος» υποδέχεται στην OPAP Arena την Αμπερντίν στη 2η αγωνιστική του Conference League, έχοντας συμπληρώσει 15 ολόκληρα χρόνια χωρίς εντός έδρας νίκη σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Όσες νίκες έχει κάνει στην Αθήνα στο διάστημα αυτό, αφορούσαν προκριματικές φάσεις. Ήταν 16 Σεπτεμβρίου του 2010, όταν είχε επικρατήσει 3-1 της Χάιντουκ, στο πλαίσιο των ομίλων του Europa League και έκτοτε μεσολάβησαν 17 αγώνες με 12 ήττες και 5 ισοπαλίες.

Παράλληλα, προέρχεται από διαδοχικές μέτριες εμφανίσεις, που είχαν ως αποτέλεσμα την ήττα τόσο από την Τσέλιε (3-1) στην πρεμιέρα της League Phase, όσο και από τον ΠΑΟΚ (0-2) που την έριξε από την κορυφή της βαθμολογίας.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Βίντα, Πενράις, Πινέδα, Μάνταλος, Κοϊτά, Ελίασον, Μαρίν, Πιερό.

Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Λιούμπιτσιτς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.

Η ενδεκάδα της Αμπερντίν