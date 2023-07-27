Αυτά τα ζώδια θα έχουν θετικές εξελίξεις από τον Ερμή στην Παρθένο

Όλα τα ζώδια πρόκειται να επηρεαστούν αρκετά από το πέρασμα του Ερμή στην Παρθένο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου. Εκεί θα παραμείνει μέχρι της 4 Οκτωβρίου και σε αυτό το χρονικό διάστημα πρόκειται να φέρει πολλές εξελίξεις τόσο σε επαγγελματικά θέματα όσο και προσωπικά. Συγκεκριμένα θα δημιουργήσει το πρόσφορο έδαφος για να σκεφτόμαστε πιο καθαρά ζητήματα που ψάχνουμε λύση και παράλληλα να επικοινωνούμε ξεκάθαρα με απόλυτη σαφήνεια και ειλικρίνεια στους άλλους όλα όσα θέλουμε.

Επιπρόσθετα, τα ζώδια πρόκειται να είναι ιδιαίτερα παραγωγικά ειδικότερα όσον αφορά τον επαγγελματικό τους τομέα, ενώ θα τα κάνει ακόμη πιο συγκεντρωμένα και προσηλωμένα στους στόχους τους. Ωστόσο, η ανάγκη για τελειομανία μπορεί στην προκειμένη χρονική περίοδο να μην κάνει καλό και να γίνει ιδιαίτερα πιεστική καθώς τα ζώδια μπορεί να φτάσουν στο σημείο να μην είναι ευχαριστημένα με τίποτα και αυτό να τους δημιουργήσει μία συνεχόμενη αίσθηση ανεπάρκειας τόσο στις σχέσεις τους, όσο και στα υλικά αγαθά.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά ποια είναι εκείνα τα ζώδια που πρόκειται να έχουν αρκετές θετικές αλλαγές από τον Ερμή στην Παρθένο:

ΚΡΙΟΣ

Οι Κριοί είναι ζώδια που θα έχουν αρκετές θετικές αλλαγές όσον αφορά την ψυχολογία τους, καθώς θα μπορέσουν αν βάλουν σε μία σειρά και τάξη τους στόχους τους, με αποτέλεσμα να βλέπουν σταδιακά να τους πετυχαίνουν έναν προς έναν. Υπήρξε ένα χρονικό διάστημα στη ζωή τους που ήταν ιδιαίτερα χαοτικό με εκείνους να μην μπορούν να βρουν ισορροπία όσον αφορά τον επαγγελματικό και προσωπικό τους τομέα, ωστόσο αυτό φτάνει στο τέλος του. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουν πολύ αυστηροί με τον εαυτό τους, το οποίο θα τους δημιουργήσει ένα αίσθημα ανεπάρκειας και έντονης αυτοκριτικής που χρειάζεται προσοχή.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Οι Καρκίνοι θα περάσουν ένα χρονικό διάστημα ιδιαίτερα παραγωγικό και κομβικό όσον αφορά την επαγγελματική τους ζωή και τις σχέσεις τους και θα νοιώθουν ιδιαίτερα παραγωγικοί. Θα μπορούν να αναδείξουν στον επαγγελματικό τους τομέα καλύτερα τις δυνατότητές τους και παράλληλα θα βάλουν σε μία τάξη τυχόν εκκρεμότητες που υπήρχαν. Επίσης θα επικοινωνούν ξεκάθαρα και χωρίς άγχος τις ανάγκες και τα παράπονά τους στους δικούς τους ανθρώπους δίνοντας τέλος σε προβλήματα και άγχη που είχαν καιρό τώρα.

