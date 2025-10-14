Το παιδί σας πεινάει συνέχεια; Τα δύο είδη πείνας και τι να κάνετε

Το παιδί σας είναι συνέχεια πεινασμένο; Ακόμη κι αν έχει φάει μόλις… Θέλει συνέχεια κάτι να τσιμπάει και διαμαρτύρεται ότι το φαγητό του είναι λίγο; Η όρεξη των παιδιών απασχολεί πολύ τις μαμάδες καθώς, εκτός από τα παιδιά που τρώνε λίγο και πολύ συγκεκριμένα φαγητά, υπάρχουν και εκείνα τα παιδιά που τρώνε ασταμάτητα.

Η συναισθηματική και η φυσική πείνα

Υπάρχουν δύο είδη πείνας: η συναισθηματική και η φυσική. Συναισθηματική πείνα είναι όταν το παιδί τρώει για να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, ενώ η φυσική πείνα είναι το σήμα που στέλνει ο οργανισμός του ότι χρειάζεται ενέργεια. Έτσι πρέπει πρώτα απ όλα να καταλάβετε εάν το παιδί τρώει συνέχεια, για να ικανοποιήσει το άγχος ή τη βαρεμάρα του ή είναι σε φάση γρήγορης ανάπτυξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κενά που καλύπτει μέσω του φαγητού:

Βαρεμάρα

Στεναχώρια

Στρες

Εκνευρισμό

Ανασφάλεια

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μοναξιά

Κούραση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμό

Εάν πιστεύεις ότι ευθύνονται κάποια από αυτά τα συναισθήματα τότε βοήθησε το παιδί σου να κάνει άλλα πράγματα από το να τρώει συνέχεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εξωσχολικές δραστηριότητες, ένα άθλημα ή το παιχνίδι με φίλους στο σπίτι ή στο πάρκο της γειτονιάς σίγουρα θα του κάνουν καλό. Όλα αυτά βοηθούν και στην κινητοποίηση του μεταβολισμού μέσω της φυσικής δραστηριότητας η οποία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 60 λεπτών ημερησίως σε παιδιά και εφήβους.

Τι να κάνετε

Βεβαιωθείτε ότι τα γεύματα του παιδιού σας είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες, φρούτα και λαχανικά. Το ίδιο ισχύει και για τα σνακ. Τα σνακ θα πρέπει να μοιάζουν περισσότερο με μικρά γεύματα που περιέχουν πλούσια θρεπτικά συστατικά. Καλό θα είναι να μην υπάρχουν “πειρασμοί” στο σπίτι όπως μπισκοτάκια, σοκολάτες, πατατάκια, κρουασάν, κρακεράκια, παγωτά, κέικ κ.α. τα οποία πρέπει να αγοράζονται με φειδώ και να καταναλώνονται 1-2 φορές την εβδομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μην αφήνετε τα παιδιά να τρώνε μπροστά σε τηλεόραση ή με το τάμπλετ. Όταν τρώνε χωρίς να προσέχουν το φαγητό τους, αφαιρούνται και δεν «κατανοεί» ο εγκέφαλος ότι μόλις έφαγε. Αν πεινάει για γλυκό, το πιο πιθανό είναι να μην είναι πραγματική πείνα. Δώσετε του σταφίδες, μπανάνα, μήλο ή ταχίνι με μέλι και σοκολάτα.