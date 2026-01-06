Tips για την επιστροφή στη δουλειά μετά τις γιορτές – Προσαρμογή χωρίς άγχος 

Οι γιορτές τελείωσαν, το ίδιο και τα πάρτι, αλλά και οι διακοπές και έτσι κάθε εργαζόμενος επιστρέφει στον πάγκο του.

Μια επιστροφή που στους περισσοτέρους προκαλεί άγχος αλλά και κατάθλιψη. Το πρωινό ξύπνημα, τα παιδιά πίσω στο σχολείο και η δουλειά που δεν ξέρουμε τι θα βρούμε…Η αλήθεια είναι πάντως πως λίγες ώρες στη δουλειά αρκούν για να ξεχάσουμε πόσο όμορφα περάσαμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς θα αντιμετωπίσετε την επιστροφή

Η προσαρμογή θέλει προετοιμασία λένε οι ειδικοί για να μας πάει καλά η χρονιά. Η επιστροφή στην καθημερινότητα προκαλεί σίγουρα στρες ωστόσο οι επαγγελματίες δίνουν ορισμένες συμβολές που βοηθούν να διαχειριστούμε την πίεση που νιώθουμε.

Την προηγούμενη ημέρα μην πέσετε για ύπνο αργά.Πηγαίνετε νωρίς για ύπνο για να είσαι ξεκούραστοι και βέβαια βάλτε και τα παιδιά νωρίς το κρεβάτι τους γιατί σίγουρα έχουν βγει από το πρόγραμμα τους.

Ξύπνησε 15 λεπτά νωρίτερα για να φτιάξετε τον καφέ σας με ηρεμία και να μην τρέχετε τελευταία στιγμή.

Βάλτε μουσική στο σπίτι και στο αυτοκίνητο καθώς φτιάχνει τη διάθεση.

Την πρώτη ημέρα της δουλειάς βάλτε προτεραιότητες. Ακόμα κ αν έχει μαζευτεί πολυ δουλειά ξεκινήστε από τα εύκολα.

Κάντε ένα διάλειμμα για το φαγητό σας με ηρεμία. Όχι βιαστικά και όχι μπροστά στον υπολογιστή.

Αποφύγετε τις εντάσεις, όσο μπορείτε.

Μετά τη δουλειά κανονίστε να πάτε μια βόλτα για φαγητό, για ποτό με την παρέα σας ή με την οικογένεια σας.

Το στρες και η μελαγχολία μετά τις διακοπές είναι κάτι φυσιολογικό. Ίσως πρέπει να δώσετε λίγο χρόνο στον εαυτό σας για να επανέλθει στην καθημερινότητά.