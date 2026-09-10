“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Έκρυβαν 100 κιλά κοκαΐνης μέσα σε τριαντάφυλλα – Συνελήφθησαν έξι άτομα

100 κιλά κοκαΐνης, που ήταν κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μετά από έρευνα που διεξήγαγε την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου η ΑΑΔΕ.



Η έρευνα βασίστηκε σε πληροφορίες του γραφείου της αμερικανικής DEA στην Αθήνα.

Αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER αναφέρουν ότι τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν στο αεροδρόμιο και ήταν κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα προερχόμενα από την Κολομβία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 ύποπτοι, οι περισσότεροι αλβανικής υπηκοότητας.

Κάποιοι απ’ αυτούς συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο όπου πήγαν να παραλάβουν τα ναρκωτικά και δύο στον Μαραθώνα, όπου πιθανολογείται ότι επρόκειτο να αποθηκευτεί η κοκαΐνη. Την έρευνα της ΑΑΔΕ συνέδραμαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.