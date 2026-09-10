Πατούλης για Stem Cell: “Είχε άδεια παθολογικού ιατρείου, εκεί δεν μπορεί να γίνει πλασμαφαίρεση”

Για την Stem Cell στο Κολωνάκι, μέσα στην οποία υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, μίλησε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πατούλης είπε στον ΣΚΑΙ «από τον ΙΣΑ έχει πάρει άδεια παθολογικού ιατρείου με συστεγαζόμενο γιατρό άνευ ειδικότητας. Σε ένα παθολογικό ιατρείο γίνονται παθολογικές εξετάσεις και θεραπείες, αν υπήρχαν θέματα και μηχανήματα που μπορεί να έκαναν άλλες πράξεις που δεν μπορούν να γίνουν σε παθολογικό ιατρείο όπως η πλασμαφαίρεση, αυτό θα ελεγχθεί. Πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε τέτοιο ιατρείο», προσθέτοντας ότι τις επόμενες ώρες επιτροπή του ΙΣΑ θα βρεθεί στα γραφεία της κλινικής για να διαπιστώσει τι μηχανήματα υπήρχαν εκεί.

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«Πρέπει να δούμε πότε μπήκε το μηχάνημα. Το ιατρείο είχε άδεια από το 2013 ενώ το 2025 που έγινε επαναληπτικός έλεγχος, δεν βρέθηκε τέτοιο μηχάνημα (σ.σ. για πλασμαφαίρεση)» πρόσθεσε ο κ. Πατούλης.

Εξηγώντας τι είναι η πλασμαφαίρεση, ο Γιώργος Πατούλης είπε ότι «είναι μια ιατρική πράξη που γίνεται με σύνθετο τρόπο, χρειάζεται ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Χρησιμοποιείται κυρίως για αιματολογικές παθήσεις αλλά τελευταία χρησιμοποιείται σε κλινικές για αντιγήρανση και αποτοξίνωση. Είναι καθαρισμός του αίματος από τοξίνες και βαρέα μέταλλα. Στα νοσοκομεία αναλαμβάνει αιματολόγος με εντατικολόγο».

Διευκρίνισε, επίσης, ότι «από τον πρώτο έλεγχο του φακέλου στον ΙΣΑ, αυτό που έχει δηλωθεί είναι για έναν παθολόγο και μια γιατρός άνευ ειδικότητος, η σύζυγος του. Και γυναικολόγος να ήταν δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράξη».