Τι δυναμώνει το ανοσοποιητικό: Η απάντηση στις λοιμώξεις

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει μας θυμίζει πως αυτή είναι η εποχή που δοκιμάζει περισσότερο τον οργανισμό μας. Η θωράκιση της υγείας μας γίνεται ακόμη πιο αναγκαία καθώς έχουμε ήδη μπει για τα καλά στην εποχή των λοιμώξεων και η ανάγκη για προστασία από κρυολογήματα και ιώσεις γίνεται πιο έντονη.

Η έλευση του χειμώνα με τις ιώσεις που φυσιολογικά τον συνοδεύουν λόγω κρύου και συγχρωτισμού σε κλειστά μέρη, έχει αναδείξει την καλή κατάσταση του ανοσοποιητικού μας συστήματος σε πρώτη ανάγκη. Άλλωστε αυτή την περίοδο οι περισσότεροι έχουμε βαρύ πρόγραμμα και πολλές υποχρεώσεις. Η απάντηση στην αναζήτηση ενός τρόπου ώστε να κυλήσει η εποχή «αναίμακτα» και να αποφύγουμε εκείνα τα «ύπουλα» κρυολογήματα, είναι να χτίσουμε ένα γερό ανοσοποιητικό σύστημα, για να προστατεύσουμε την υγεία μας και να θωρακίσουμε την άμυνά μας αυτό το χειμώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς θα θωρακίσουμε την υγεία μας αυτόν τον χειμώνα

Το ανοσοποιητικό σύστημα, ο φύλακας της υγείας μας, είναι ένας αθέατος σύμμαχος μας που μας προστατεύει από ιούς, βακτήρια και άλλους παθογόνους οργανισμούς, ο οποίος όμως χρειάζεται στήριξη αυτή την εποχή, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις συνθήκες της χειμερινής περιόδου, με υγεία και ενέργεια. Σωστές διατροφικές συνήθειες, ξεκούραση και επαρκής ύπνος που θωρακίζει την άμυνα του οργανισμού, σωματική δραστηριότητα, ηρεμία και υγιεινές καθημερινές συνήθειες, είναι ορισμένες βασικές συμβουλές για να προφυλάξουμε την υγεία μας από τις επικείμενες απειλές. Στην πραγματικότητα όμως οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής και οι πολλές καθημερινές απαιτήσεις συχνά μάς αφήνουν χωρίς τον χρόνο ή την ενέργεια για να τα τηρήσουμε όλα. Έτσι, το ανοσοποιητικό μας χρειάζεται στήριξη, προκειμένου να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας για τον δύσκολο χειμώνα που μας περιμένει.

Ο σύμμαχος που κάνει τη διαφορά: TONOSAN® Immunity με τη σφραγίδα της UNI-PHARMA

Τα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να δώσουν μια μοναδική ώθηση για την καλύτερη λειτουργία του οργανισμού μας. Εδώ έρχεται το TONOSAN® Immunity από την UNI-PHARMA. Ένα πλήρες συμπλήρωμα διατροφής που συγκεντρώνει σε έναν καινοτόμο συνδυασμό πολύτιμες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία με μοναδικά οφέλη και αποδεδειγμένη δράση. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

➟ Βιταμίνες C: Μειώνει τη διάρκεια και την ένταση των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος.

➟ Βιταμίνη D: Απαραίτητη για την ενεργοποίηση των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος που είναι υπεύθυνα για την εξουδετέρωση παθογόνων μικροβίων και ιών.

➟ Ψευδάργυρο και Σελήνιο: Πολύτιμα ιχνοστοιχεία για αντιοξειδωτική προστασία, ενίσχυση του ανοσοποιητικού στην καλή λειτουργία του οργανισμού μας.

➟ Εχινάκεια, Κίστο και Πρόπολη: Προσφέρουν φυσική υποστηρικτική δράση, για την ανακούφιση των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος με αντιμικροβιακή, αντιική δράση κατά του παθογόνου ιού της γρίπης και αντιμυκητιακή δράση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μοναδικά εμπλουτισμένη σύνθεση του TONOSAN® Immunity βασίζεται σε προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες με δράση ωφέλιμη και επιστημονικά αποδεδειγμένη καθώς είναι εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Προσφέρει την καθημερινή ενίσχυση που χρειαζόμαστε, ειδικά τους χειμερινούς μήνες και σε περιόδους έξαρσης λοιμώξεων.

Το TONOSAN® Immunity της UNI-PHARMA κυκλοφορεί σε εύχρηστη μορφή δισκίων και είναι διαθέσιμη στο φαρμακείο. Βρισκόμαστε στην εποχή των προκλήσεων για το ανοσοποιητικό μας σύστημα και με μια απλή καθημερινή κίνηση, μας φέρνει πιο κοντά στη σταθερότητα και την ενέργεια που θέλουμε, χωρίς να αντικαθιστά φυσικά μια ισορροπημένη διατροφή. Ωστόσο, με τις σωστές συνήθειες μπορούμε να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας και να διατηρήσουμε την υγεία μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το TONOSAN® Immunity, χαρίστε στον οργανισμό σας την υποστήριξη που αξίζει και ζήστε τον χειμώνα με δυνατό ανοσοποιητικό και περισσότερη αντοχή και δύναμη.

Με τη σφραγίδα αξιοπιστίας της UNI-PHARMA, που μετρά 60 χρόνια ζωής και εξειδικεύεται σε καινοτόμα προϊόντα και θεραπείες. Μια μεγάλη και δυναμική ελληνική βιομηχανία που ερευνά, αναπτύσσει, παράγει και διανέμει φαρμακευτικά προϊόντα και συμπληρώματα διατροφής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθησε την UNI-PHARMA στα Social Media:

➤ Facebook

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

➤ Instagram

➤ YouTube

➤ LinkedIn

⇢ Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ

⇢ Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης.

⇢ Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

⇢ Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.

⇢ Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά.