Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη γιος γνωστού συνθέτη για κατοχή αναδιπλούμενου μαχαιριού
Η αστυνομία σταμάτησε τον νεαρό για έλεγχο
Χειροπέδες σε γιο γνωστού συνθέτη πέρασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στη Νέα Ερυθραία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Στροφυλίου 5, όπου αστυνομικοί σταμάτησαν τον νεαρό, ηλικίας περίπου 18 ετών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έλεγχο.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντόπισαν στην κατοχή του αναδιπλούμενο μαχαίρι και προχώρησαν στη σύλληψή του. Στη συνέχεια, με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.
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