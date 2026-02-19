Στην Μυτιλήνη την Παρασκευή 20/2 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Την Μυτιλήνη αναμένεται να επισκεφθεί την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης όπως έγινε γνωστό.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης θα μεταβεί αύριο, Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου στη Μυτιλήνη όπου θα επισκεφτεί στις 10:00 το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», στις 10:30 τη νέα ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου, στις 12:30 το Κέντρο Υγείας Μανταμάδου και στις 17:15 το Κέντρο Υγείας Καλλονής και το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ).