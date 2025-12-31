Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων ήπατος το 2025 στο “Λαϊκό” – Πρωτοχρονιά με δωρεά οργάνων στο Ιπποκράτειο

Μία πράξη ανθρωπιάς και ζωής θα λάβει χώρα στο Ιπποκράτειο την Πρωτοχρονιά τα ξημερώματα καθώς θα πραγματοποιηθεί δωρεά οργάνων από 44χρονο άνδρα που είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Η οικογένεια του αποφάσισε να χαρίσει μέσα από την απώλεια του ανθρώπου τους ζωή σε άλλους, και έτσι, την Πρωτοχρονιά κάποιοι συνάνθρωποι μας θα λάβουν το δώρο της ζωής. Το περιστατικό ανέφερε σε ανάρτηση του στο x ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Καλημέρα και Χρόνια πολλά.

Αξίζει να το αναφέρω μέρα που είναι σήμερα πως κάποιοι άνθρωποι αποδεικνύουν το μεγαλείο της ψυχής χαρίζοντας μέσα από την απώλεια του ανθρώπου τους ζωή σε άλλους. Αλλαγή του χρόνου λοιπόν, στις 04:00 τα ξημερώματα από τους μεταμοσχευτές του…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 31, 2025

Μάλιστα, σε άλλη ανάρτηση παραθέτει τα στοιχεία μιλώντας για σημαντικό ρεκόρ που καταγράφει φέτος η Χειρουργική Κλινική Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ηπατοπαθειών του ΕΚΠΑ, στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Ειδικότερα, το 2025 πραγματοποιήθηκαν στο Λαϊκό 33 μεταμοσχεύσεις ήπατος από αποβιώσαντα δότη και 1 από ζώντα δότη, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ. Το 2025 μεταμοσχεύθηκαν 20 άνδρες και 13 γυναίκες από αποβιώσαντα δότη, με μέση ηλικία τα 50 έτη (από 18 έως 67 ετών).

Και στο Λαϊκό Νοσοκομείο ξεπεράσαμε φέτος στις μεταμοσχεύσεις ήπατος κάθε προηγούμενο μας ρεκόρ. Προχωράμε δυνατά για το 2026 pic.twitter.com/CjFXU5lyA2— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 31, 2025

“Και στο Λαϊκό Νοσοκομείο ξεπεράσαμε φέτος στις μεταμοσχεύσεις ήπατος, κάθε προηγούμενο. Προχωράμε δυνατά για το 2026” έγραψε στο Χ, ο υπουργός Υγείας.