«Πράσινο φως» για το πρώτο συνδυαστικό εμβόλιο Covid και γρίπης

Στην έγκριση κυκλοφορίας του mCombriax στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του πρώτου συνδυασμένου εμβολίου εποχικής γρίπης και COVID-19 που βασίζεται στην τεχνολογία mRNA και το οποίο προστατεύει άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω, προχώρησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Σύμφωνα με τον ΕΜΑ, το mCombriax λειτουργεί όπως και άλλα εμβόλια, προετοιμάζοντας τον οργανισμό να αμυνθεί εναντίον των ιών, καθώς περιέχει mRNA με οδηγίες για την παραγωγή πρωτεϊνών που βρίσκονται στον SARS-CoV-2, καθώς και τους ιούς της γρίπης τύπου A-H1N1, τύπου A-H3N2, καθώς και της γρίπης τύπου B . Ως το πρώτο συνδυασμένο εμβόλιο κατά του COVID-19 και της γρίπης, προσφέρει την δυνατότητα μιας μόνο ένεσης για προστασία από και τις δύο ασθένειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα εμβόλιο αντί για δυο

Όπως αναφέρει ο ΕΜΑ, η έγκριση του συνδυαστικού mRNA εμβολίου είναι σημαντική, καθώς, τόσο ο COVID-19, όσο και η γρίπη είναι μεταδοτικές ασθένειες που επηρεάζουν κυρίως το αναπνευστικό σύστημα, προκαλώντας συμπτώματα όπως βήχας, συμφόρηση της μύτης, πυρετό και ρίγη. Αν και οι περισσότερες περιπτώσεις είναι ήπιες ή μέτριες, σοβαρές επιπλοκές μπορεί να εμφανιστούν, ειδικά σε ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Η συνλοίμωξη από τον ιό της γρίπης και τον SARS-CoV-2, μπορεί να οδηγήσει σε πιο σοβαρή νόσηση από ό,τι η μόλυνση από τον καθένα ξεχωριστά.

Σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2026, στην Ευρώπη είχαν καταγραφεί 281.728.062 κρούσματα COVID-19, ενώ 50 εκατομμύρια κρούσματα γρίπης καταγράφονται ετησίως στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη.

Τα δεδομένα μελέτης

Η σύσταση του EMA βασίζεται σε δεδομένα που δείχνουν ότι το mCombriax προκαλεί την παραγωγή επαρκών αντισωμάτων τόσο εναντίον του SARS-CoV-2 όσο και των ιών της γρίπης. Σε κύρια μελέτη με 8.000 συμμετέχοντες ηλικίας 50 ετών και άνω, τα επίπεδα αντισωμάτων ήταν στατιστικά ισοδύναμα με αυτά που παρατηρήθηκαν σε άτομα που έλαβαν ξεχωριστά τα εμβόλια Spikevax (για τον COVID-19) και Fluzone HD/Fluarix (για τη γρίπη).

Οι πιο συχνές παρενέργειες περιλαμβάνουν πόνο στο σημείο της ένεσης, κόπωση, μυϊκούς πόνους, πονοκέφαλο, ρίγη, πρησμένους λεμφαδένες, ναυτία, έμετο και πυρετό. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται συνήθως εντός 2 ημερών και διαρκούν κατά μέσο όρο 3 ημέρες.

Η θετική γνώμη του EMA αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο για την έγκριση του mCombriax. Η απόφαση αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τελική έγκριση κυκλοφορίας σε όλη την ΕΕ, ενώ μετά την έγκριση, κάθε κράτος-μέλος θα αποφασίσει για την τιμολόγηση και την αποζημίωση του εμβολίου, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ανάγκες υγείας.